Rechtbank: door Snowden onthuld afluisterprogramma was illegaal

De afluisterpraktijken van de Amerikaanse nationale veiligheidsdienst NSA, die in 2013 bekend werden door onthullingen van klokkenluider Edward Snowden, waren illegaal. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank in San Francisco op woensdag geoordeeld, meldt persbureau Reuters. Bij het programma werden op grote schaal telefoon- en internetgegevens van Amerikaanse burgers verzameld.

Volgens het federale hof was het spionageprogramma in strijd met de wet. De verdediging die veiligheidsdiensten destijds aanvoerden voor het programma, namelijk dat de massale verzameling van gegevens een cruciale rol speelde in de bestrijding van binnenlands terrorisme, werd ook onderuitgehaald door de rechtbank.

Vier Amerikanen werden dankzij de spionage van de NSA aangehouden op verdenking van extremisme, maar die verdenkingen zouden niet overeenkomen met hun afgetapte gegevens. Het viertal blijft voorlopig wel vastzitten, omdat er voldoende overig bewijs is tegen hen is.

‘Nooit kunnen denken dit in mijn leven mee te maken’

De onthullingen dieEdward Snowden in 2013 over de NSA naar buiten bracht, zorgden voor een grote publieke verontwaardiging over de werkwijze van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Inlichtingendiensten in de VS hadden altijd beweerd dat er nergens privégegevens over Amerikaanse burgers verzameld werden.

Edward Snowden vluchtte, voordat hij het programma onthulde, naar Hongkong, om mogelijke vervolging door de VS te vermijden. Later ging hij naar Rusland waar hij nog steeds woont. President Trump zei vorige maand dat Snowden mogelijk gratie krijgt, zodat hij terug kan komen naar de VS.

Op Twitter schrijft Snowden: „Ik had nooit kunnen denken dat in mijn leven zou meemaken dat onze rechtbanken de activiteiten van de NSA als onwettig veroordelen, en mij in dezelfde uitspraak erkenning geven voor het ontmaskeren ervan. En toch is die dag aangebroken.”