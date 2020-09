Rechtbank Brussel: kernreactor Tihange 2 hoeft niet eerder dicht

De Belgische kerncentrales Tihange 2 hoeft niet eerder dan februari 2023 gesloten te worden. Dat heeft de Nederlandstalige rechtbank in Brussel donderdag beslist, melden Belgische media waaronder Het Nieuwsblad. De rechtszaak was in 2016 aangespannen door verschillende lokale overheden uit Nederland, Duitsland en Luxemburg, en enkele actiegroepen. Zij vrezen dat gevonden haarscheurtjes in een reactorvat kunnen leiden tot een ramp die miljoenen omwonenden kan treffen in een straal van 75 kilometer.

De rechter ging daar niet in mee en wees op het oordeel van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Die instantie keurde de reactor in juni 2019 goed voor een herstart. Die keuring volgde na maandenlange betonreparaties en het aanbrengen van een nieuwe dakplaat in het bunkergebouw van Tihange 2. De Belgische federale overheid besloot daarmee dat de kernreactor volgens planning kon openblijven tot begin 2023.

Er zijn al langer zorgen om de veiligheid van de kerncentrale in Tihange. De nabijgelegen Nederlandse provincies en gemeenten, waaronder die van Maastricht, in het stralingsgebied oefenen net als regio’s in Duitsland en Luxemburg de afgelopen jaren druk uit op België om de centrales eerder te sluiten. Net als de de reactoren in Doel, in de buurt van Antwerpen, liggen de verouderde reactoren de laatste jaren geregeld stil door technische mankementen en sabotage. De beoogde sluiting van alle Belgische kerncentrales in 2015 werd eerder met tien jaar uitgesteld. Dat land vreest zonder nucleaire energie een landelijk stroomtekort.