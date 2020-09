Politie houdt demonstrant aan die Omtzigt achtervolgde

Danny Vonk, een van de actievoerders die eind augustus CDA-politicus Pieter Omtzigt in Den Haag agressief bejegende en minutenlang achtervolgde, is in een woning in Heerlen aangehouden door de politie. Dat is te zien op beelden op Facebook. Het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten dat een 26-jarige man uit Heerlen is aangehouden op verdenking van bedreiging, maar kunnen niet bevestigen dat het om Vonk gaat.

De 26-jarige Heerlenaar Vonk was eind augustus aanwezig bij een coronademonstratie in Den Haag die uitmondde in een confrontatie tussen een groepje actievoerders en de politie. Na afloop zag hij samen met enkele mede-demonstranten Kamerlid Omtzigt lopen. Een groepje demonstranten, onder wie Vonk, liepen minuten lang achter Omtzigt aan door de stad en filmden hem. Er werd naar hem geroepen „Ik zal je doodslaan”.

De beelden van de confrontatie zorgden voor verontwaardiging. Kamervoorzitter Khadija Arib deed aangifte van bedreiging en noemde het gedrag „onbeschoft en onacceptabel”. Vonk zei achteraf tegen NRC dat zijn actie niet bedoeld was tegen Omtzigt zelf maar tegen het hele politieke bestel. Samen met andere actievoerders strijdt hij tegen de staat omdat hij zich gedupeerd voelt door de coronamaatregelen.