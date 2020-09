Vuilniswagens en vrachtauto’s, daar is de kade niet op berekend

Waar eerst de kade stond, gaapt nu een groot gat. In het water zie je nog net de bovenkant van een weggespoelde lantaarnpaal. Aan de overkant: tientallen mensen die achter inderhaast neergezette hekken naar de ravage staan te kijken. Ze maken foto’s en een praatje met elkaar. „Het is om te lachen, maar eigenlijk om te huilen”, zegt een vrouw van begin zestig.

Dinsdagmiddag, even na het middaguur, schoof aan de Grimburgwal in hartje Amsterdam een stuk kademuur van zeker twintig meter het water in. Spontaan, vanuit het niets. Over de precieze oorzaak tast de Universiteit van Amsterdam (UvA), die eigenaar is van de kademuur, nog in het duister. „Dat zijn we nu samen met de gemeente aan het onderzoeken”, zegt een voorlichter.

Het lijkt erop dat er een ‘zinkgat’ is ontstaan door „ondergrondse uitspoeling”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden en ondernemers. De afgelopen weken werden langs de kade werkzaamheden verricht. En vóór de coronacrisis voeren op deze plek dagelijks vele tientallen rondvaartboten langs van de rederij om de hoek. Precies waar nu het gat zit, namen de boten een scherpe bocht – waarna de kapitein flink gas gaf.

Het was al bekend: de Amsterdamse kades en bruggen verkeren in abominabele staat. Decennialang gaven stadsbestuurders liever geld uit aan zaken waarmee ze politiek konden scoren, zoals extra geld voor minima of een nieuwe metrolijn. Bij vrijwel iedere bezuinigingsronde waren de onderhoudsbudgetten voor de openbare ruimte het haasje. „Beheer en onderhoud zijn nu eenmaal niet sexy”, zegt wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer, PvdA), „dus ze dachten: daar kan best wat vanaf.”

Minstens twintig jaar

De aardverschuiving aan de Grimburgwal maakt opnieuw duidelijk hoe rampzalig de gevolgen van het achterstallige onderhoud zijn – en wat een reusachtige opgave de stad te wachten staat. Sinds anderhalf jaar is Dijksma bezig met een complexe en kostbare hersteloperatie die minstens twintig jaar gaat duren.

Tweehonderd van de zeshonderd kilometer Amsterdamse kademuur verkeert in slechte staat – vijftig daarvan zelfs in zéér slechte staat. Met de 829 verkeersbruggen in de hoofdstad is het niet veel beter gesteld: alleen al van de 43 stuks die tot dusver zijn onderzocht, blijken er zestien aangetast, schreef Dijksma afgelopen juli aan de gemeenteraad. Eerder werden er al bij tien bruggen noodmaatregelen genomen, zoals het weren van zwaar verkeer of zelfs volledige afsluiting – met alle overlast van dien.

Kades en bruggen in Amsterdam

En dat is nog maar het begin. Slechts een fractie van de kademuren en bruggen is tot nu toe geïnspecteerd, het gaat om tijdrovend werk. Wat wel duidelijk is: hoe meer onderzoek, hoe dramatischer het beeld. „Het valt niet mee”, zegt wethouder Dijksma. „Wat we vinden, zit weliswaar binnen de verwachte bandbreedte, maar helaas nooit aan de goede kant.”

Architect André van Stigt is niet verbaasd over de ingestorte kademuur aan de Grimburgwal. „Die kerende rondvaartboten kunnen zorgen voor een onderspoeling van de kade. Het is ook nog eens heel droog geweest, met daarna heel erge hoosbuien. Dan komt er een keer een moment dat het elastiekje breekt.”

Van Stigt, gespecialiseerd in restauratie, luidde zeven jaar geleden al de noodklok over de staat van de Amsterdamse kades en bruggen. Hij hoopt dat de ravage aan de Grimburgwal voor een „wake up call” zorgt. „De gemeente moet kiezen voor een fundamenteel andere aanpak.” Van Stigt vindt dat vrachtwagens, vuilnisauto’s en bouwverkeer structureel geweerd zouden moeten worden van de grachten – de kades zijn daar simpelweg niet op berekend. „Er zijn genoeg mogelijkheden. De vuilophaal kan in zijn geheel via het water. En als zo’n kade vernieuwd wordt, kun je ook meteen kabels en een nieuw warmtetransportnet meenemen.”

Foto Yentl Slik Foto Yentl Slik Foto Yentl Slik Foto’s Yentl Slik

Een ander probleem, zegt Van Stigt, is dat Amsterdam niet meer beschikt over genoeg eigen kennis en dus afhankelijk is van veel verschillende externe partijen. „Het gaat te veel ad hoc en in kleine stukjes. Dan ben je dus alleen maar pleisters aan het plakken.” De gemeente moet weer specialisten in dienst gaan nemen, vindt Van Stigt, net zoals in de tijd van de vermaarde dienst Publieke Werken. „Dit is een overmachtssituatie, dan dien je te beschikken over eigen kennis.”

Wethouder Dijksma erkent dat de gemeente weinig eigen expertise in huis heeft. Ze wil vooral inzetten op „langjarige afspraken met aannemers, zodat we flexibel kunnen zijn met mensen inzetten”.

Twee miljard euro

En het geld? Het stadsbestuur heeft voor de komende jaren ruim een kwart miljard euro gereserveerd voor de bruggen en kades – een behoorlijke investering, zelfs voor een welvarende stad als Amsterdam. Maar dat bedrag, zeggen experts, is bij lange na niet genoeg. Het bedrag van twee miljard, dat eerder rondging op het Amsterdamse stadhuis, is volgens Van Spigt „nog steeds aan de bescheiden kant”.

Foto Yentl Slik

De coronacrisis vormt een nieuwe bedreiging voor de operatie. Woensdag presenteerde de linkse coalitie die Amsterdam bestuurt ingrijpende bezuinigingen op de stedelijke financiën, die keihard getroffen zijn . Ze beloofden daarbij plechtig de kades en bruggen te ontzien, maar wie garandeert dat een volgend college bij aanhoudende economische malheur niet terugvalt in de oude gewoonte van beknibbelen op onderhoud?

Zo’n scenario mág geen optie zijn, zegt architect Van Stigt. „Dan krijg je de komende twintig jaar heel veel ongelukken en dan met échte gevolgen. Het is nu al niet verantwoord meer.”

