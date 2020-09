Nederland stopt met overlevering verdachten en veroordeelden aan Polen

Nederland levert voorlopig geen verdachten en veroordeelden in strafzaken meer over aan Polen. Dat is donderdag duidelijk geworden na een uitspraak van de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de Amsterdamse rechtbank. Het stopzetten van de overlevering is het gevolg van ernstige zorgen bij de Nederlandse rechtspraak over de onafhankelijkheid van de rechtsgang in Polen.

Dat er tot nader orde een einde zou komen aan de overlevering aan Polen, ligt al een maand in de lijn der verwachting. De IRK, die gaat over overleveringsverzoeken uit andere EU-lidstaten, vroeg eind juli advies aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Polen had gevraagd om overlevering van een verdachte in een drugszaak, maar de IRK-rechters wilden daar vanwege hun twijfels over de Poolse rechtspraak niet direct gehoor aan geven. Zij willen eerst het oordeel van het Hof afwachten. Die moet uitzoeken of Nederland overleveringsverzoeken moet weigeren als die komen uit een land waar de rechters niet meer onafhankelijk kunnen functioneren.

In twee vervolguitspraken heeft de IRK sindsdien duidelijk gemaakt dat, zo lang het Hof nog niet gesproken heeft, van overlevering aan Polen voorlopig geen sprake kan zijn. De eerste, van twee weken geleden, ging over overleveringsverzoeken voor mensen die in Polen verdachte zijn in een strafzaak. Donderdag volgde de tweede IRK-uitspraak. De rechters bepaalden daarin dat ook wanneer het gaat om personen die al veroordeeld zijn in Polen en daar een celstraf moeten uitzitten, overlevering de komende tijd stilgelegd wordt.

De Poolse regeringspartij PiS heeft de laatste jaren haar invloed op de rechterlijke macht steeds verder uitgebreid. PiS-gezinden hebben meer kans om tot rechter te worden benoemd, de meeste leden van het Constitutioneel Hof zijn aanhangers van de partij en de baas van de Hoge Raad was voorheen een vooraanstaand PiS-lid. Ook geeft de minister van Justitie, een PiS’er, rechtstreeks leiding aan het OM. De EU heeft Polen al meerdere malen gewaarschuwd en op de vingers getikt.