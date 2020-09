Oranje terug op het veld, met Ronald Koeman in het achterhoofd

De toekomst blinkt in de verte, maar het heden hangt in de mist. „We waren met iets heel moois bezig”, zegt Oranje-middenvelder Marten de Roon. Waren. Maar nu? Ploeg vol potentie, in afwachting van een nieuwe bondscoach. Waarbij weinig zinnigs te zeggen valt over de huidige staat van het team, na meer dan negen maanden zonder interland.

In de overstap van Ronald Koeman naar FC Barcelona, schuilt de grotere twijfel rond het Nederlands elftal. Veel vragen en onzekerheden. Gaat het EK voetbal, dat een rondreizend circus door Europa moet worden, volgend jaar zomer door? Wordt publiek dan toegestaan? Is interlandvoetbal de komende maanden wel realistisch?

Acht interlands staan gepland tot en met half november voor Oranje. Te beginnen deze vrijdag in een lege Johan Cruijff Arena tegen Polen in de Nations League, het tweejaarlijkse Europese landentoernooi met semivriendschappelijke duels waarvan Nederland vorig jaar de finale verloor. Maandagavond is in Amsterdam Italië de tegenstander.

Ze hebben elkaar gemist

Het is niet hoe het zou moeten zijn, in de bubbel van Oranje, verwijderd van het publiek. Maar het is wat het is. Ze hadden elkaar „gemist” al die maanden, zegt Georginio Wijnaldum – die over lijkt te stappen naar FC Barcelona – donderdag op een persconferentie. Er is zelfs zoveel tijd overheen gegaan dat spits Memphis Depay, die revalideerde van een zware knieblessure, geen interland mist.

Al leek de periode zonder elkaar „niet zo lang” toen de selectie maandag verzamelde, vertelt De Roon in een persgesprek. „We hebben een groepsapp waarin heel veel gepraat en overlegd is. We hebben ook wat Zoom-meetings met elkaar gehad om verschillende zaken te bespreken.”

Ze zijn uitgegroeid tot een hechte ploeg, wordt benadrukt. „Het is heel gemoedelijk bij het Nederlands elftal nu”, zeg Wijnaldum. „Dat is ook omdat veel jongens van dezelfde leeftijd zijn en dezelfde principes hebben. De kloof is niet zo groot.”

Koeman smeedde het geheel uitstekend, sinds zijn aanstelling begin 2018. „Hij was de juiste man op de juiste plek”, zegt De Roon. Onder de coach kreeg het reveil gestalte, met overwinningen op Duitsland, Engeland en wereldkampioen Frankrijk. Veel werd opgebouwd, een serie goede wedstrijden is neergezet, de gunfactor bij het volk herwonnen. Maar het blijft wachten op het echte werk, de grote podia.

Meer dan zes jaar geleden speelde Oranje voor het laatst op een eindronde, dat leidde tot de derde plaats op het WK van 2014, dat met het jaar mythischer wordt. Deze ploeg in opbouw leek klaar voor de herintrede, bij het EK voetbal van 2020. Maar door het uitstel naar volgend jaar zomer, is het opnieuw wachten.

Oranje is zo in bijna alles een oefening in geduld geworden. Geduld dat de nu ex-bondscoach niet meer had.

Perr Schuurs, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum tijdens de training. Foto Koen van Weel/ANP

Terwijl de ontwikkeling van het nieuwe Oranje juist bemoedigend was – en ís. 16 van de nu 24 geselecteerde spelers zijn actief in een van de vijf grote Europese competities. Met Wijnaldum en Virgil van Dijk die kampioen werden met Liverpool. De nu geblesseerde Matthijs de Ligt die hetzelfde deed in zijn debuutseizoen bij Juventus. Met de snelle terugkeer van Depay bij Olympique Lyon. Met Inter Milan-speler Stefan de Vrij die werd uitgeroepen tot beste verdediger in de Serie A – hij haakte donderdag geblesseerd af.

Het is luxe – waar voorheen alleen Arjen Robben de vooruitgeschoven post was in de Europese top.

Zwakke plekken

Tegelijkertijd zijn de zwakke plekken onmiskenbaar: de aanval is dun bezet en de positie van eerste doelman ligt ook voor het grijpen nu eerste keus Jasper Cillessen zijn basisplek bij Valencia kwijt lijkt. In breder perspectief is een gunstige ontwikkeling dat spelers die dicht tegen de basis aan zitten een fraaie transfer maakten, met Nathan Aké naar Manchester City en Donny van de Beek naar Manchester United.

Het is enigszins vergelijkbaar met het Belgisch team, dat vanaf 2014 opkwam met een sterke generatie. De marktwaarde van de Nederlandse selectie bedraagt inmiddels zo’n 560 miljoen euro, blijkt uit data van de gezaghebbende site transfermarkt.nl. Dat ligt nog ver onder de topdrie van de FIFA-ranglijst, respectievelijk België (700 miljoen), Frankrijk (880 miljoen) en Brazilië (910 miljoen).

Met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar lijkt de selectie ook rijp om iets moois neer te kunnen zetten op een eindronde. Maar goed, geduld, dus.

Zelfsturend

Koemans nalatenschap is merkbaar in Zeist. Zijn kracht is misschien geweest dat hij een team bouwde dat in bepaalde facetten zelfsturend is – al moet dat de komende interlands blijken. In de persconferentie is het, bijvoorbeeld, Wijnaldum die in sommige gevallen het voortouw neemt in de antwoorden, vóór interim-bondscoach Dwight Lodeweges.

Interim-bondscoach Dwight Lodeweges tijdens de training van Oranje. Foto Koen van Weel/ANP

Een project in opbouw behoort niet in te storten bij het vertrek van de constructeur – zo ook niet bij dit Oranje. „Ik denk dat we als ploeg nu ook wel de ervaring hebben om dat [de lijn van Koeman] door te zetten”, zegt De Roon, middenvelder bij Atalanta Bergamo, die veel vertrouwen kreeg van Koeman.

Hoewel „het zo gemoedelijk is”, moeten ze scherp naar elkaar zijn, zegt Wijnaldum „En van elkaar verwachten dat we stappen maken, in de ontwikkeling waarin we nu zitten. Ik kijk niet zozeer naar wat een [nieuwe] bondscoach moet brengen. Koeman vergde van het team dat wij ook heel kritisch waren naar elkaar en dat we met elkaar beter zouden worden.”

Koeman stond „boven de groep” maar gaf de ploeg ook „vrijheden” om dingen zelf te doen, zegt Wijnaldum. „Dat hebben we toen heel goed gedaan, dat moeten we nu vasthouden.”

Vrijdagavond mogen ze het doen. Voor het eerst zonder Koeman, maar met hem in het achterhoofd.