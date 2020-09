Dinsdag toog ik met een tas vol boodschappen naar mijn oudoom Karel en toen ik zijn straat insloeg kwam ik een roedel vakantiegangers tegen. Ze waren veel maar niet nuchter waardoor de alfatoerist mij omverliep. Daar rolde ik samen met de boodschappen over de tegels. Ze kregen een lachkick en verdwenen.

Hyperventilerend belde ik bij Karel aan.

„Voor dat soort lui heb ik dus een kruisboog”, bromde hij.

„Ik snap niet dat ze me niet eens overeind hielpen”, zei ik.

„Ik heb de mensheid al decennia geleden opgegeven”, zei hij trots. „De mens is intrinsiek slecht.”

Soms benijd ik hem zijn misantropie. Gewoon maar van het slechtste uitgaan scheelt zo veel ontgoocheling. Hoewel ik het liever niet in zijn bijzijn doe, begon ik te huilen. Karel meteen van slag. Die is in staat om een zeemijn te ontmantelen maar weet zich geen raad met een jankende vrouw.

„Ho, ho”, begon hij, „dat ík een mensenhater ben wil niet zeggen dat jij dat ook moet worden, hè!”

„Het klinkt wel even heel verstandig!”

„Nee joh! Ik heb door de oorlog en mijn huwelijken en mijn kinderen de mens gewoon op zijn slechtst meegemaakt! Misschien zijn er ook heel veel leuke individuen, maar ben ik er simpelweg te weinig van tegengekomen!”

Ik nog iets harder brullen.

„Stop! Stop!” zei Karel, „je neemt mijn mening veel te serieus!!”

Maar ik kon niet meer ophouden, ook omdat Karel steeds wanhopiger werd om mijn verdriet, wat heel zielig was om te zien, zo’n radeloze oude man, waardoor ik nog meer van slag raakte. Op een zeker moment liep hij de woonkamer maar uit, zodat ik tot mezelf kon komen. Na een half uurtje stak hij zijn hoofd om de deur.

„Ik heb even lopen googelen”, zei hij, „en ik ontdekte dat je in je hele leven slechts vijftigduizend mensen ontmoet. Dat is slechts 0,0007 procent van de totale wereldbevolking! Daarmee kan je echt niets zeggen over de rest. Je liep vandaag gewoon wat uitzonderlijk vervelende exemplaren tegen het lijf.”

„De meesten zijn vast zo slecht nog niet”, zei hij.

En: „Ik ben ook maar een verbitterde oude vent, hè.”

En: „Het is niet mijn schuld dat het woord ‘medemens’ zo’n positieve connotatie heeft dat het alleen nog maar teleur kan stellen.”

Zo probeerde de grootste mensenhater die ik ken het op te nemen voor de mensheid, alleen maar zodat ik me beter zou voelen. De rest van de middag speelden we Monopoly en deed ik mijn best niet op te merken dat hij me aan de lopende band liet winnen.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 september 2020