Kazach Loetsenko wint Touretappe op de Mont Aigoual

De 27-jarige Kazach Aleksej Loetsenko heeft donderdag de zesde etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. Op 17 kilometer voor de eindstreep snelde de renner van Astana weg van een overgebleven kopgroepje van vier renners en reed solo naar de finish. De Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott) behield zijn woensdag veroverde gele leiderstrui en koestert een voorsprong van drie seconden op favoriet Primoz Roglic, kopman van Jumbo-Visma.

Lees ook: Tim Krabbé over De Renner: ‘Het boek is 42 jaar oud, maar leeft nog steeds’

De rit van donderdag trok door de Ardèche naar het Centraal Massief. Na de start in het stadje Le Teil kwamen de renners 191 kilometer later aan op de Mont Aigoual. Die 1.567 meter hoge berg was voor het eerst als finishplaats opgenomen in de Ronde van Frankrijk en is bekend door het wielerboek De Renner van Tim Krabbé uit 1978, dat uitgroeide tot een klassieker.

Al vroeg in de etappe vormde zich een kopgroep van acht renners, onder wie Jesús Herrada (Cofidis), de Belgische olympisch kampioen Greg van Avermaet (CCC) en eindwinnaar Loetsenko. Na twee uur koersen stond de gemiddelde snelheid op ruim 48 kilometer per uur, waarmee de kopgroep enkele minuten voorsprong pakte op het peloton. Vanaf dat moment werd het een afvalrace richting de bergtoppen, die vooral in het laatste deel van het parcours lagen.

De favorieten voor de eindzege van de etappekoers finishten uiteindelijk op een kleine drie minuten van Loetsenko. Beste Nederlanders van deze etappe waren Bauke Mollema (zesde plaats) en Tom Dumoulin (vijftiende), die gelijktijdig aankwamen in de groep favorieten. In het algemeen klassement staat Dumoulin (Jumbo-Visma) nu zesde op 13 seconden van geletruidrager Yates. Mollema (Mitchelton-Scott) staat met dezelfde achterstand op de elfde plaats.