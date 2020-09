‘Het is een schok maar oppositie moet dóór’

Ze noemen hem ‘de nieuwe Navalny’. En ook al is hij pas 22 jaar oud, Jegor Zjoekov heeft de ijzeren vuist van het Kremlin al gevoeld – letterlijk. Afgelopen week werd hij door onbekenden in elkaar geslagen. Het was al de tweede aanval op de politicus in spe: de eerste keer kon hij wegrennen.

Deze week nam hij een video op met een blauw oog en kneuzingen in zijn gezicht. Zjoekov stelde zich bescheiden op. „Natuurlijk ben ik niet de nieuwe Navalny.” Daarna stak hij een vlammend betoog af waar Navalny nog een puntje aan zou kunnen zuigen. „Als u mij vraagt: zullen we overwinnen, dan zeg ik u: absoluut. Maar tegen welke prijs?”, oreerde Zjoekov. „Hoeveel Nemtsovs en Navalny’s zijn er nog nodig om een nieuw land op te bouwen, als we nu niet onmiddellijk onze angst overwinnen?”

In de Russische oppositie is men nog altijd niet bekomen van de schok over de vergiftiging van Aleksej Navalny. Woensdag maakte de Duitse regering bekend dat de oppositieleider werd vergiftigd met ‘novitsjok’. Dit chemische wapen duidt op directe betrokkenheid van de staat, en dus van president Poetin. Voor de jonge politicus Roman Joeneman (25) kwam de aanslag als een complete verrassing. „Aan de voortdurende intimidaties van Navalny waren we gewend, dat was ‘normaal’. Maar een poging tot moord was totaal onverwacht.”

Rusland kent twee vormen van ‘oppositie’. De ‘systeempartijen’, die braaf meestemmen met het Kremlin, mogen in de Doema zitten. Echte oppositiepartijen worden zo veel mogelijk geweerd van verkiezingsdeelname. Klassieke liberale partijen als Jabloko en Parnas leiden een zieltogend bestaan. Ook Navalny (44) en zijn Vooruitgangspartij mochten niet meedoen. Toch was hij lang de grootste uitdager van Poetin: door zijn corruptieonderzoek, door zijn YouTube-kanaal en sinds 2019 door het ‘slimme stemmen’, waarmee hij kiezers mobiliseert tegen regeringspartij Verenigd Rusland.

Maar er zijn nieuwe sterren aan het firmament: twintigers en dertigers die het Kremlin openlijk uitdagen. Via sociale media, vooral via YouTube weten Navalny’s opvolgers miljoenen Russen aan zich te binden. Voor deze generatie is de aanslag ook een waarschuwing.

„De regels van het spel zijn veranderd”, zegt Joeneman. „Het risico wordt van een ander niveau. Doordat de autoriteiten steeds met hem bezig waren, hadden wij enige vrijheid. Nu hij is weggevallen kunnen ze ons nu ook gaan opslokken.” Joeneman is pessimistischer geworden over de toekomst, maar van ophouden wil hij niet weten. „Het is nog harder gaan stortregenen, maar we moeten dóór.”

Roman Joeneman (25): jonge ideoloog



Roman Joeneman (25) werd geboren in Duitsland, groeide op in Kazachstan en studeerde in Moskou. Na twee jaar als consultant te hebben gewerkt besloot Joeneman vorig jaar mee te doen met de lokale verkiezingen, en werd hij op een haar na gekozen. Joenemans concurrent van regeringspartij Verenigd Rusland haalde de winst binnen via internetstemmen – waarmee volgens de oppositie werd gefraudeerd. Joeneman werkte toen nog nauw samen met Navalny, maar verwijt hem nu geen programma te hebben. „Navalny kan de regering er enorm van langs geven, maar wat te dóén?”, zei Joeneman dit jaar tegen NRC. Deze zomer, toen Rusland stemde over Poetins voorstellen voor het wijzigen van de grondwet, presenteerden Joeneman en zijn medestanders een geheel eigen constitutie. „Poetin zal maar een klein deel mijn leven bepalen, zei hij toen. „Laten we nadenken over de rest van ons bestaan.” Michaïl Svetov (35): organisator van protest



Michaïl Svetov (35) is de grondlegger van de kleine, maar invloedrijke Russische Libertarische Partij. Hoewel Svetov het politiek niet altijd eens is met Navalny werkt zijn beweging nauw samen met diens staf. Vorige zomer organiseerde hij de protesten tegen het weren van oppositiekandidaten bij de Moskouse lokale verkiezingen. Kort daarna begon een strafrechtelijk onderzoek vanwege zijn Instagramaccount, dat ‘kinderporno’ zou bevatten – Svetov maakt er geen geheim van zich aangetrokken te voelen tot jonge meisjes. De strafzaak lijkt inmiddels in een diepe la verdwenen. Svetovs debatten en lezingen trekken in heel Rusland publiek. Vooral jonge mannen voelen zich thuis bij Svetovs ideeënwereld, die weliswaar extreem liberaal is, maar conservatief als het gaat om man-vrouwverhoudingen. Zo is Svetov een aanhanger van de ideeën van de omstreden Canadese psycholoog Jordan Peterson. Jegor Zjoekov (22): ‘de nieuwe Navalny’



Over zijn ambities doet hij niet geheimzinnig: Jegor Zjoekov wil president van Rusland worden. Met amper 22 jaar is hij al een beroemdheid: op YouTube heeft hij ruim 150.000 volgers. Zijn ‘doorbraak’ kwam toen hij vorige zomer werd vervolgd voor de massale protesten in Moskou. Zjoekov werd het ‘gezicht’ van een serie strafzaken waarbij draconische straffen werden opgelegd voor miniscule vergrijpen – zoals het gooien van een papieren bekertje naar de politie. Zjoekov werd vervolgd voor deelname aan ‘massale ongeregeldheden’ en het ‘oproepen tot extremisme’. Heel liberaal Moskou kwam de student te hulp: van rapper Oxxxymiron tot de hoofdredacteur van radiozender Echo Moskvy, Aleksej Venediktov. De rechter gaf hem drie jaar voorwaardelijk. Zjoekov werkt nu bij Echo Moskvy en bij de oppositiekrant Novaja Gazeta. Zijn politieke ambities heeft ‘de nieuwe Navalny’ daarmee niet aan de wilgen gehangen. Ljoebov Sobol (32): Navalny’s protegé



Ljoebov Sobol (32) was vroeger gek van Sherlock Holmes en wilde detective worden. Misschien was het daarom logisch dat de jurist uitkwam bij Navalny’s Fonds voor de Bestrijding van Corruptie. Sobol is de vrouw achter het wekelijkse programma Navalny Live op YouTube, maar heeft nu ook een eigen programma. Vorig jaar onthulde ze dat tientallen kinderen ziek waren geworden van bedorven schoolmaaltijden. Gevaarlijk, want het bedrijf dat de maaltijden leverde was van Jevgeni Prigozjin, de man achter de ‘trollenfabriek’ en huurlingenfirma Wagner. Sindsdien wordt ze gevolgd, haar man werd gestoken met een naald met vergif. Vorig jaar deed Sobol een vergeefse poging mee te doen aan de lokale verkiezingen in Moskou. In debatten toonde ze zich pragmatisch: als Rusland democratisch wordt, zal ze terug de keuken in gaan, zei Sobol. Die laatste opmerking viel goed bij Russische mannen, maar erg geloofwaardig was hij niet: daarvoor is Sobol te ambitieus.