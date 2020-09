Grote hoeveelheid ammoniumnitraat gevonden in haven Beiroet

Het Libanese leger heeft donderdag ruim vier ton ammoniumnitraat gevonden in de haven van Beiroet. Dat meldt staatspersbureau NNA. Volgens autoriteiten is er geen explosiegevaar en hebben speciale legereenheden zich over de ontdekking ontfermd.

Dertig dagen geleden zorgde een enorme explosie in de haven van Beiroet voor een enorme ravage in de Libanese hoofdstad. 2.750 ton ammoniumnitraat ontplofte en zorgde voor een verwoestende drukgolf. 190 mensen kwamen om het leven en zeker 6.500 mensen raakten gewond. Zeker 300.000 mensen raakten dakloos, en ook ziekenhuizen en andere infrastructuur raakten beschadigd. De totale schade wordt geschat op ruim 12 miljard euro.

Op dinsdag bracht de VN in Beiroet een verklaring naar buiten waarin wordt gezegd dat de opruimwerkzaamheden in de Libanese hoofdstad worden bemoeilijkt door de aanwezigheid van gevaarlijke chemicaliën in de enorme hoeveelheid puin in de stad. Stortplaatsen zouden overvol zijn en de watervoorziening in de stad is mogelijk verontreinigd.

Na de ramp trad de Libanese regering af. Zij zou al jaren op de hoogte zijn geweest van de aanwezigheid van de grote hoeveelheid ammoniumnitraat in de haven. De protesten tegen de corruptie door de Libanese elite zijn nog niet afgenomen. Op dinsdag kwam het tot botsingen tussen demonstranten en oproerpolitie toen betogers probeerden het parlement van Libanon te bestormen. Mustapha Adib, de nieuwe premier van Libanon, heeft hervormingen beloofd.