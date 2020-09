Grapperhaus wil niet weg, maar is wel beschadigd

Het nieuwe normaal is een urenlang debat waarin het aftreden van een minister in de lucht hing omdat hij zijn schoonmoeder had geknuffeld op zijn huwelijksfeest. Uiteindelijk leek die knuffel minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) tijdens het debat in de Tweede Kamer woensdagavond niet zijn baan te kosten. Maar voor zijn aanblijven betaalt het kabinet wel een prijs: burgers die eerder zijn beboet voor het overtreden van de coronaregels krijgen waarschijnlijk toch geen strafblad. Grapperhaus beloofde de Kamer dit „tot het uiterste te gaan onderzoeken”.

Voordat hij die concessie deed, ging een hevig geëmotioneerde en gespannen Grapperhaus diep door het stof. „Ik heb me laten meeslepen”, zei hij. „Ik heb het verkeerd ingeschat, ik heb mezelf verkeerd ingeschat.” Hij onderbrak zijn verhaal meermaals, overmand door emoties.

De Kamer wilde weten waarom de minister in eerste instantie had gezegd dat het wel meeviel met het negeren van de regels op zijn bruiloft terwijl later bleek dat mensen elkaar zelfs hadden omhelsd. Had de minister wel steeds de waarheid gesproken? Grapperhaus zei dat hij „van sommige dingen niet meer de beleving had dat ze waren gebeurd”. Hij moest toegeven dat het hele idee van de bruiloft op dit moment achteraf niet handig was. „Hadden we het maar met z’n tweeën gedaan”, hadden Grapperhaus en zijn vrouw tegen elkaar verzucht.

Niet meer serieus genomen

De afgelopen dagen vertelden boa’s in de media dat burgers hun waarschuwingen voor het overtreden van de coronaregels door de publiciteit over Grapperhaus niet meer serieus namen. De minister zei in de Kamer dat hij na het verschijnen van de foto’s in gesprek is geweest met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad, de politie en de vakbonden.

Meerdere fractievoorzitters hadden woensdag aan het begin van het debat hun ongemak en ongenoegen over het overtreden van de coronaregels door de minister van Justitie uitgesproken. „Ik spreek daar met een zekere tegenzin over, omdat dat gebeurt naar aanleiding van beelden uit het privéleven van de minister, die wij, net als iedereen denk ik, alle geluk van de wereld toewensen”, had PvdA-leider Asscher gezegd. Asscher had liever gepraat over de échte problemen van de corona-aanpak, zoals het vastlopende testbeleid.

De rode lijn in het verhaal van de coalitiepartijen en de oppositie was enerzijds het tonen van begrip - want ja, het is voor iedereen moeilijk om de hele tijd voldoende afstand te houden. En anderzijds de vraag aan Grapperhaus hoe hij het vertrouwen in zijn gezag weer terug zou winnen en zijn geloofwaardigheid zou herstellen. Op dat laatste punt wist de minister niet alle fracties te overtuigen. „Dat de minister excuses maakt, siert hem, maar dit gaat het kabinet achtervolgen”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. Grapperhaus moet nu tijd gaan steken in het herstellen van de „zware deuk” die hij naar eigen zeggen heeft opgelopen. Maar Nederland kan zich een minister „die bezig moet met het herstellen van vertrouwen niet veroorloven”, vond PVV-leider Geert Wilders.

De oppositie en een deel van de coalitie probeerden het debat te verbreden naar de striktheid van de coronahandhaving. Wie de regels overtreedt, krijgt in sommige gevallen niet alleen een boete van driehonderdnegentig euro, maar ook een aantekening in zijn strafblad. Over dat strafblad was Grapperhaus ook in een andere discussie tegenover een belangrijk deel van de linkse oppositie komen te staan: die over de coronawet. Die wordt binnenkort behandeld in de Tweede Kamer. Een belangrijk bezwaar van partijen als GroenLinks, de PvdA en de SP is dat de wet overtreding van de coronamaatregelen criminaliseert.

Woensdag noemde SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen het „gewoon niet proportioneel” dat overtreders een aantekening krijgen en mogelijk geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgen bij sollicitaties. Klaver verbond het lot van Grapperhaus het duidelijkst aan het kabinetsbeleid: overtredingen moesten gedecriminaliseerd worden, zo stelde hij. „Als het kabinet daar niet toe bereid is, dan hebben we een probleem.”

In het gezicht gespuugd

Grapperhaus beloofde dat mensen die de regels niet „intentioneel” hebben overtreden geen strafblad krijgen. In mei wilde hij een Kamermotie met deze strekking niet overnemen. De minister zei wel een uitzondering te willen blijven maken voor mensen die de coronaregels doelbewust negeerden en bijvoorbeeld boa’s „in het gezicht hebben gespuugd”.

De PVV, Forum voor Democratie en de eenmanspartij van Wybren van Haga grepen de affaire aan om te pleiten voor het beëindigen van de coronamaatregelen. Wilders sprak van „die onzinnige anderhalvemetermaatregel”. FVD-leider Thierry Baudet trok in twijfel of Grapperhaus het coronavirus zelf nou zo serieus nam. Als iemand gelooft dat het virus „heel erg gevaarlijk zou zijn”, zei hij, dan zou hij zijn schoonmoeder niet zo in gevaar brengen door haar te knuffelen. Grapperhaus riposteerde dat hij „onverkort” achter het beleid staat.

Grote afwezige in het debat was Ankie Broekers-Knol, de staatssecretaris van hetzelfde ministerie als Grapperhaus, verantwoordelijk voor Asiel en Migratie. Zij was trouwambtenaar op het huwelijksfeest en reageerde een week geleden toen de eerste foto’s uitlekten nog stellig in De Telegraaf: „Als érgens de regels zijn nageleefd, dan is het bij deze bruiloft. En ik kan het weten, want ik was erbij.”

SGP-leider Kees van der Staaij hoopt dat de rel de minister niet blijft achtervolgen. Grapperhaus erkende dat er nog meer foto’s openbaar kunnen worden. Die zullen het beeld van het niet naleven van de regels volgens hem „bevestigen”. Hoe dan ook: de rol van Grapperhaus in de coronacrisis lijkt blijvend beschadigd. Wat hij eerder veel deed, burgers vermanend toespreken als zij lichtzinnig met regels omgaan, wordt veel moeilijker.

