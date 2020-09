De series van week 36: Away, Hide and Seek (Pryatki), The Boys en Undercover

Away

In deze dramaserie heeft de Amerikaanse astronaut Emma Green (Hillary Swank uit Million Dollar Baby) de leiding over een internationale groep ruimtevaarders, die op een driejarige missie naar Mars gaan. Hoe langer de reis duurt, hoe meer ze worstelt met het gemis van haar man en dochter. Netflix, tien afleveringen.

Hide and Seek (Pryatki)

Oekraïense misdaadserie over een reeks verdwijningen van kinderen in een kleine industriestad. De jonge detectives Varta Naumova en Maksim Shumov nemen de complexe en mysterieuze zaak op zich en worden daarbij geconfronteerd met trauma’s uit hun eigen verleden. Ziggo, acht afleveringen.

The Boys seizoen 2

In The Boys zijn een groep superhelden de nieuwe celebrity’s: ze vangen boeven voor de camera en bezoeken kinderziekenhuizen maar achter de schermen gedragen ze zich als monsters. Ondertussen proberen The Boys, een groep stervelingen, nog steeds jacht te maken op de corrupte ‘helden’. Amazon, acht afleveringen.

Undercover seizoen 2

In seizoen twee van de Nederlands-Belgische Netflix-hit (gemaakt met de VRT) is de opgepakte drugsbaas Ferry (Frank Lammers) vanuit zijn gevangeniscel uit op wraak, terwijl Bob (Tom Waes) wederom undercover gaat. Hij helpt hierbij Kim (Anna Drijver), die bij een mensenrechtenorganisatie werkt en onderzoek doet naar illegale wapenhandel vanuit Syrië. Het verhaal speelt zich een jaar na het einde van seizoen 1 af. Netflix, tien afleveringen.