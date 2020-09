Het debat over de recente uitbraken van corona in Nederland liep woensdagavond uit in chaos. Toen Geert Wilders (PVV) een hoofdelijke stemming aanvroeg over een motie om het salaris van zorgpersoneel te verhogen, bleken Kamerleden van de coalitie niet meer aanwezig. Eerder op de avond had met name minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zich moeten verdedigen over het besluit om reizigers uit oranje gebieden te verplichten in thuisquarantaine te gaan. Over meer strategische keuzes, het terrein van premier Mark Rutte, ging het nauwelijks.

Foto Remko De Waal /ANP