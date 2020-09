De e-sigaret? Het gaat nu erg slecht met Juul

Het leek een Amerikaans succesverhaal. In een paar jaar tijd werd e-sigarettenmaker Juul marktleider in de Verenigde Staten, met een marktaandeel van 75 procent. Onder jongeren werd ‘juulen’ een hype en het bedrijf breidde uit richting Europa en Azië.

Nu gaat het slecht met Juul. Eerder dit jaar schrapte het bedrijf uit San Francisco een derde van zijn 3.000 banen. Nu komt er een nieuwe ontslagronde en overweegt Juul zich terug te trekken uit Europese en Aziatische landen, schreef topman Kevin Crosthwaite woensdag in een mail aan zijn personeel, meldt The Wall Street Journal.

Het is nog niet bekend hoeveel banen er verdwijnen. Eerder dit jaar trok Juul zich al terug uit onder meer België en Spanje. Nu wordt een vertrek uit onder meer Duitsland, Rusland en Indonesië overwogen.

Het e-sigarettenmerk ligt onder vuur omdat het zijn advertenties bewust zou hebben gericht op minderjarigen, onder andere met advertenties op de websites van de kinderzenders Nickelodeon en Cartoon Network. En door jonge influencers te betalen om Juul te promoten op sociale media. Op middelbare scholen werd de e-sigaret in de vorm van een usb-stick buitengewoon populair.

Van mango tot crème brûlée

In februari kondigden 39 openbaar aanklagers van Amerikaanse staten een gezamenlijk onderzoek aan naar de reclamepraktijken van Juul, dat deels in handen is van Marlboro-eigenaar Altria. Ook verscherpen veel staten sinds vorig jaar de regels voor e-sigaretten. De leeftijdsgrens ging omhoog van 18 naar 21 jaar en de populaire smaakjes die e-sigaretmerken, ook Juul, aanbieden – van mango tot crème brûlée – werden verboden.

Ook lijkt de populariteit van e-sigaretten te zijn gedaald doordat vorig jaar tientallen Amerikaanse sterfgevallen werden gerelateerd aan het gebruik van een e-sigaret. De oorzaak lag in de meeste gevallen bij het door gebruikers toevoegen van THC, de werkzame stof in cannabis, concludeerden de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten in november.

Vorig jaar meldde Juul een verlies van 1 miljard dollar (ongeveer 845 miljoen euro) bij een omzet van 2 miljard dollar. In het eerste kwartaal van dit jaar maakte het bedrijf volgens The Wall Street Journal, die zich baseert op bronnen binnen het bedrijf, opnieuw verlies: 46 miljoen dollar, op een omzet van 394 miljoen dollar.

Juul-topman Crosthwaite heeft zijn hoop nu gevestigd op een nieuw type e-sigaret dat alleen te gebruiken is door 21-plussers. Zo’n e-sigaret moet via bluetooth geactiveerd worden, met een app op de smartphone. De eerste keer dat een gebruiker die app activeert, moet diegene een foto maken van zichzelf en een identiteitsbewijs. Dit type investeringen zou Juul moeten helpen om vertrouwen terug te winnen „en een bedrijf te bouwen voor de lange termijn”, citeert The Wall Street Journal uit Crosthwaites mail aan medewerkers.