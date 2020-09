Burgerlijk zijn, dat vond Job Kootte afgrijselijk

‘Ik ben doodsbang”, schrijft Job Kootte in 2018 op een reisblog. Hij is aan het liften naar zijn nieuwe werkplek: een poolcamping op Spitsbergen, bijna zeshonderd kilometer boven Noorwegen. „Maar dat betekent dat ik de goede keuze heb gemaakt. (...) Als iets je helemaal door elkaar schudt, en je komt er lachend uit, dan moet het wel goed zijn.”

Familie en vrienden verbaasden zich allang niet meer over de carrièrestappen van Kootte. Hij werkte bij de visboer en de taxicentrale, als vertaler, podiumbouwer, automonteur en technicus bij poppodia als het Paard in Den Haag en Paradiso en de Melkweg in Amsterdam.

„Hij wilde vrij zijn”, zeggen zijn ouders Jeanneke en Frans Kootte. „Vrij van school, vrij van regels, van verplichte verbindingen. En waar ben je vrijer dan op Spitsbergen?”

Eind juli, toen de grenzen met Noorwegen weer open waren, vertrok Kootte opnieuw naar de eilandengroep om bij te springen als campingbeheerder. Hij is ook gediplomeerd poolgids.

Dat Spitsbergen ook gevaarlijk kan zijn, daar stonden weinigen van zijn vrienden en intimi bij stil. ‘Kijk, onze derde ijsbeer’, appte hij naar z’n zus, niet lang voor een ijsbeer hem vorige week aanviel en doodde.

Op zoek naar vrijheid kwam Kootte als twintiger naar Amsterdam, het saaiige Voorburg [bij Den Haag] achter zich latend. Hij woonde ook even in Berlijn met zijn Amerikaanse echtgenoot Tyler.

Zo wisselend als zijn huizen en baantjes waren, zo honkvast was hij bij De Trut. Vijftien jaar lang vrijwilligde hij bij deze zelfbenoemde ‘potten- en flikkerdisco’, waar de winst bestemd is voor lhbti-projecten. „Het is een eigenwijze plek, zegt Micha Schneijderberg, die er ook werkte, en na werktijd met Kootte mee naar huis liep. „Je kan er ongecompliceerd jezelf zijn.”

Lopend lezen

Soms zijn slimme mensen niet geschikt voor school. Job had er al een hekel aan op de peuterspeelzaal, zegt zijn moeder, zelf kunsthistoricus. „Dan hing hij tussen m’n rokken, en nam ik hem maar weer mee naar huis.” Zijn vader was huisarts in Voorburg.

De jonge Job zat, stond en liep te lezen, en niet bepaald in kinderboeken. Op vakantie in Rome gebruikte hij De ontdekking van de hemel als gids. Later toen hij op zichzelf woonde in Amsterdam, zag zijn zus eens On the Origin of Species liggen. Hij was een lopende encyclopedie.

Hij acteerde als zijn alterego Belinda Methol in dragtrio House of Trash

Maar op het gymnasium was Job wazig, snel afgeleid, vertelt zijn zus Floortje Kootte, nu zelf leraar. „Nooit vervelend, hoor. Hij werd er nooit uitgestuurd.” Op het hockeyveld stond hij alleen maar te dromen, aldus zijn ouders. Kootte leefde zijn eigen leven, zonder confronterend te zijn.

Geen plan na de middelbare school

Dat nietsdoen ging prima, tot aan de derde klas. Daar bleef Kootte zitten. En in de vierde weer. De havo maakte hij af op een andere school, zonder ooit een schoolboek te hebben opengeslagen.

De zachtaardige Kootte had vrienden. Overal, van allerlei soort. Hij werd nota bene voorzitter van de leerlingenraad.

Met zijn zus experimenteerde Kootte met haren. Delen afscheren, de rest peroxideblond verven, daarvan zeven spikes maken, of vlechtjes, dan alles weer knalrood.

Foto privécollectie

Na de middelbare school was er geen plan. Zijn moeder zei altijd nog eens naar Santiago de Compostela te willen lopen, Kootte had er de tijd voor en deed het. Ongetraind vertrok hij vanuit Den Haag. Toen zijn moeder hem in Frankrijk kwam opzoeken om even mee te lopen, bleek Kootte zijn weg te vinden met een kompas. „En hij liep nooit één meter verkeerd.”

Weet je wel wat dat betekent, vroegen zijn ouders toen hij in zijn laatste jaar de filmacademie opgaf. Geen diploma. Een studieschuld. Maar ze hadden al geleerd dat ze daar niet op door moesten gaan. „Alles wat naar burgerlijkheid riekte, vond hij afgrijselijk”, zegt zus Floortje. „Maar dat is soms ook onhandig.” Burgerlijkheid, dat is ook je belastingaangifte invullen, iets dat hij vaak vergat.

Kootte ging met een lichtheid door het leven, zeggen vrienden. Was altijd vrolijk aanwezig in talloze vriendengroepen, waarvan niemand precies wist hoeveel hij er had.

Tegelijkertijd kostte het zijn ouders steeds meer moeite afspraken met Kootte te maken. Alleen met zijn zus Floortje hield hij de laatste jaren nog af en toe contact. Zij zegt dat hij „muren bouwde om zijn levens”. Zijn ouders noemen het „een heftig losmakingsproces”.

„Hij wilde zich niet conformeren”, zegt vriendin en ontwerper Janne Mooij. „Hoe later ik hem voor mijn verjaardag uitnodigde, hoe groter de kans dat hij kwam.” Kootte was voor haar weleens performer, in haar roze sinterklaasmantal en metallic badpak, of als hond tijdens een bedrijfsfeestje van fetisjwinkel Mr. B.

‘Pas maar op dat je niet opgegeten wordt’, hadden vrienden nog gegrapt

Hij was als zijn alterego Belinda Methol onderdeel van het dragtrio House of Trash, samen met Snorella WC en Trinnity F. Hartt. In 2015 deden ze mee aan de eerste editie van Superball, waarin dragqueens en -kings, het tegen elkaar opnemen in acts. „Iedereen probeerde daar mooi te zijn”, memoreert Mooij.

Foto privécollectie

Maar House of Trash kwam tijdens hun act gewoon tevoorschijn uit de kliko, persoonlijk opgeduikeld op de vuilstort, met een laag minder make-up dan de rest. „Zo verfrissend.”

Volgens zijn eigen Facebookpagina was Kootte in februari jarig, terwijl dat eigenlijk september is. Afgelopen week noemden veel media hem 39, in plaats van 38. „Daar had hij vast hard om moeten lachen”, zegt Mooij.

‘Pas maar op dat je niet opgegeten wordt’, hadden vrienden nog gegrapt. Dat zijn einde allesbehalve alledaags is, daar proberen z’n vrienden nog steun uit te halen. Mooij: „De hele wereld is bang voor corona, en Job komt een ijsbeer tegen. Dat had hij fantastisch conceptueel gevonden.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 september 2020