Brazilië voert gelijke beloning in voor nationaal vrouwenelftal

De speelsters van het Braziliaanse nationale vrouwenvoetbalteam ontvangen dezelfde vergoedingen en beloningen als de mannelijke spelers. Dat heeft de Braziliaanse voetbalbond CBF woensdag bekendgemaakt. Alle spelers krijgen dezelfde dagelijkse vergoedingen bij een oproep voor het nationale team en dezelfde bonussen bij eventuele toernooiwinsten.

De gelijke behandeling is in maart al doorgevoerd, maar sindsdien zijn er door de nationale elftallen geen interlands meer gespeeld door de uitbraak van de coronapandemie. „Er is nu geen verschil meer tussen mannen en vrouwen”, zei CBF-voorzitter Rogério Caboclo. Onder meer de beloningen voor deelname en eventuele winst bij het eerstvolgende WK zullen voor beide teams gelijk zijn, aldus Caboclo. Wat de exacte vergoedingen zijn voor spelers die worden opgeroepen voor De Goddelijke Kanaries, de bijnaam van het Braziliaanse voetbalteam, is niet bekend.

De Braziliaanse voetbalbond voegt zich in een klein clubje van landen dat al eerder besloot voetballers en voetbalsters gelijk te behandelen. Australië, Noorwegen en Nieuw-Zeeland gingen het Zuid-Amerikaanse land voor. De KNVB maakte in juni vorig jaar bekend dat speelsters van het Nederlands vrouwenelftal vanaf 2023 hetzelfde zullen verdienen als hun mannelijke equivalenten. Tot die tijd gaan de vergoedingen bij de vrouwen stapsgewijs omhoog.

Speelsters van het nationale team van de Verenigde Staten, dat in 2019 wereldkampioen werd door Nederland in de finale met 2-0 te verslaan, spanden vorig jaar een rechtszaak tegen de Amerikaanse voetbalbond aan. De vrouwen eisten gelijke beloning ten opzichte van de mannen. Een rechter in de staat Californië wees de eis in mei dit jaar af. Volgens de rechter hadden de vrouwen in eerdere onderhandelingen met de bond er zelf voor gekozen om anders betaald te krijgen dan het mannenelftal. De vrouwen zouden daardoor zelfs meer betaald krijgen dan de mannen, oordeelde de rechter.