Blokhuis vindt dat suikertaks perspectief heeft, maar voert hem niet in

Er komt voorlopig geen extra heffing op suikerhoudende frisdranken in Nederland. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) donderdag aan de Tweede Kamer laten weten. Zo’n suikertaks, bedoeld om mensen minder ongezonde limonade te laten drinken, zou echter wel zinvol kunnen zijn, concludeert de bewindsman naar aanleiding van onderzoek door het RIVM.

Het RIVM heeft in opdracht van Blokhuis gegevens onder de loep genomen uit drie landen waar een suikertaks is ingevoerd: Frankrijk, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. In die landen is de verkoop van frisdrank waar belasting op zit afgenomen, concludeert het RIVM. Noren en Britten lijken bovendien vaker voor gezondere light-alternatieven te gaan. Het is echter onduidelijk of die effecten aan de suikertaks toe te schrijven zijn, benadrukt het RIVM. Daarnaast is nog niet duidelijk of sinds de invoering van de heffing minder overgewicht voorkomt. En als dat zo zou zijn, is lastig vast te stellen of dat puur door de taks komt.

Lees ook dit opiniestuk: Wethouders grote steden: tijd voor een suikertaks op frisdrank

Blokhuis vindt het al met al nog niet nodig een suikertaks in te voeren. Hij vertrouwt voorlopig op afspraken die hij in 2018 in het Nationaal Preventieakkoord heeft gemaakt met fabrikanten. Die zegden toe de hoeveelheid suiker in hun frisdranken flink te verlagen. „Op basis van hun eigen cijfers liggen ze hierbij voor op schema”, aldus Blokhuis.

‘Perspectiefvol’

Wel maakt Blokhuis duidelijk dat hij de suikerheffing nog niet afschrijft. De maatregel ziet hij „op termijn als een perspectiefvol instrument om de consument te helpen kiezen voor gezondere alternatieven”. Vooral jongeren, mensen met een krappe beurs en mensen die veel frisdrank drinken zouden door een suikertaks minder calorierijke dranken gaan drinken, aldus Blokhuis.

Wethouders van de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht riepen Blokhuis eind vorig jaar in een stuk in NRC juist op een suikertaks in te stellen. „Wij voelen ons David tegenover Goliath”, zei de Rotterdamse wethouder Sven de Langen toen. „We steken heel veel geld in programma’s voor gezondere inwoners, maar marketing van multinationals en het groeiende aanbod van ongezonde voeding winnen het van preventiebeleid.”