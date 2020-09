Antropoloog en activist David Graeber (59) overleden

De bekende antropoloog David Graeber is op woensdag overleden in een ziekenhuis in Venetië. Dat heeft zijn vrouw Nika Dubrovsky bekendgemaakt op Twitter. Graeber is 59 jaar oud geworden. Waaraan Graeber is overleden is niet bekendgemaakt. Eind augustus schreef Graeber op Twitter dat hij niet in optimale conditie was, maar dat hij werkte aan een nieuw boek.

Graeber schreef tien boeken, waarvan het boek Debt: The First 5000 Years, dat in 2012 in Nederlandse vertaling verscheen, het bekendst is. Andere bekende titels van Graeber waren Utopia Rules (2015) and Bullshit Jobs: A Theory (2018). Als hoogleraar antropologie was hij verbonden aan de London School of Economics. Daarvoor werkte de wetenschapper op de Amerikaanse Yale-universiteit.

In 2011 was Graeber een van de gezichten van de Occupy Wall Street-beweging in New York. Hoewel die beweging geen duidelijke leiders had, was Graeber nauw betrokken bij de organisatie. De protestleus „Wij zijn de 99 procent” werd aan hem toegeschreven. Hij verscheen ook als spreker bij het Maagdenhuis-protest in Amsterdam in 2015 en een Extinction Rebellion-protest in 2019.

Terugkerende thema’s in de essays en boeken van Graeber waren bureaucratie, het basisinkomen en kritiek op de neoliberale samenleving. In zijn boek Bullshit Jobs. A theory ging de antropoloog uitgebreid in op „onzinbanen”, met name administratieve en leidinggevende banen binnen bedrijven die eigenlijk zinloos zijn. In een interview met NRC zei Graeber daarover: „Een bullshit job is een baan waarvoor je goed betaald wordt, en waarvoor je met respect behandeld wordt, maar die ook aan je knaagt, omdat je eigenlijk vindt dat je baan niet zou moeten bestaan.”