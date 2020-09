Als eerste geplaatste Plískova uitgeschakeld op US Open

Het vrouwen enkelspel bij de US Open is woensdag de als eerste geplaatste Karolina Plískova kwijtgeraakt. De Tsjechische nummer drie van de wereld verloor in twee sets van de Française Carolina Garcia: 6-1, 7-6 (2). De nummer een bij de mannen, de Serviër Novak Djokovic, haalde woensdag wel de derde ronde.

Plískova, die in 2016 de finale van de US Open haalde, verloor de eerste vijf games van de wedstrijd. De eerste set duurde mede daardoor nog geen half uur. In de tweede set nam Garcia opnieuw een break voorsprong, maar verspeelde die een paar games later. Plískova kreeg zelfs twee setpunten, maar wist deze niet te verzilveren. In de tiebreak benutte Garcia direct haar eerste wedstrijdpunt.

Lees ook: De lastige vragen rond de US Open

Door de afwezigheid van de Australische Ashleigh Barty en de Roemeense Simona Halep was Plískova als eerste geplaatst in New York. Naomi Osaka, die de US Open in 2018 won, haalde wel eenvoudig de derde ronde. Zij won met 6-1 en 6-2 van de Italiaanse Camila Giorgi.

Novak Djokovic

Bij de mannen haalde de als eerste geplaatste Novak Djokovic wel de volgende ronde. De Servische nummer een van de wereld verloor nog de eerste set van de Brit Kyle Edmund in een tiebreak, maar was daarna oppermachtig. Het werd uiteindelijk 6-7 (5), 6-3, 6-4 en 6-2 voor de Serviër.

Djokovic, die het Amerikaanse tennistoernooi drie keer eerder won, neemt het in de volgende ronde op tegen de Duitse Jan-Lennard Struff. Bij afwezigheid van Roger Federer en Rafael Nadal is de Serviër de grote favoriet voor de titel in New York. Twee jonge outsiders voor toernooiwinst, de Griek Stefanos Tsitsipas en de Duitser Alexander Zverev, haalden woensdag(nacht) ook de derde ronde op Flushing Meadows. Tsitsipas schakelde de Fransman Cressy uit (7-6 (2), 6-3 en 6-4), Zverev won van de Amerikaan Nakashima in vier sets: 7-5, 6-7 (8), 6-3 en 6-1.