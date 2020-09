Wat er met iemand gebeurt die op sociale media kapot wordt gemaakt

Thomas Geel was uitgever. Tot hij het boek Hedendaags fanatisme uitgaf, dat hevige controverse veroorzaakte, eerst binnen de uitgeverij, vervolgens in de media, op sociale media. Het boek, van een uitgerangeerde historicus, verkondigde extreem conservatieve ideeën, op het anti-democratische af. Geel verliet de uitgeverij en reed een paar maanden later tegen een boom en overleed.

De val van Thomas G. is geen sleutelroman, maar onmiskenbaar een verhaal van de huidige tijd. Het herinnert aan actuele affaires als die rond het New York Review of Books-hoofdredacteurschap van Ian Buruma, of de schrijversophef over activist Dyab Abou Jahjah. Momenten waarop opvattingen ongewenst werden verklaard of de vrijheid van meningsuiting botste op veranderde normen, maar ook waar meningsverschillen en generatieconflicten ontsporen door het vliegwieleffect van cancel culture.

„Het zijn altijd de maatschappelijke zaken die mij interesseren, de verhouding van het individu tot het collectief”, zegt Nelleke Noordervliet, in haar bovenwoning die uitkijkt over Amsterdam. „Ik was bezig met een roman en merkte dat het gevoel van urgentie eruit weggelekt was – dan kun je het beter terzijde leggen. Toen dacht ik: ik zou eens moeten schrijven over hoe sociale media en de felheid van het debat daar iemand kunnen nekken. Tegelijk dacht ik: een element van het verhaal moet de vraag van noodzaak of toeval zijn. In hoeverre creëert hij zelf het momentum van zijn ondergang?”

Thomas Geel moest geen onschuldig slachtoffer van een hetze zijn?

„Dan krijg je het verhaal van een boomer die de vrijheid van meningsuiting verdedigt. Dat is niet echt interessant, dan heb je een slachtofferpamflet. Ik vond het interessanter om een personage te kiezen dat zelf op een ingewikkelde manier medeverantwoordelijk is.”

Dat lijkt een paradox: u had het verlangen te schrijven over een sociale-mediahetze, maar het verhaal zit gecompliceerder in elkaar.

„Het persoonlijke is politiek, maar het politieke is ook persoonlijk, hè. Het is, ook in hetzes op sociale media, altijd een verhaal van mensen. We weten op sociale media zo weinig van elkaar, maar behandelen elkaar wel alsof we familie zijn: ik kan jou daar ongefilterd verrot schelden, omdat de ander niet nabij is en er dus geen remming is. Het is een merkwaardige parallelle wereld, maar niettemin gaat het over mensen. Als ik mijn roman louter en alleen op hetzes door sociale media had willen richten, zou ik de complexiteit van ons leven tekortdoen.”

En daar sluiten de vermogens van de roman mooi bij aan?

„Natuurlijk! Een roman probeert recht te doen aan de werkelijkheid en daar greep op te krijgen. Een roman is geen opinie, maar een vraag. Een hele lange vraag.”

Welke vraag was het dan, die u in dit verhaal bezighield?

„Dat is altijd en eeuwig dezelfde vraag: hoe moeten we dat eigenlijk doen, leven? Aan de grote thema’s leven en liefde en dood verandert nooit iets, maar aan de omgeving waar je met al die zaken te maken krijgt verandert van alles. Daarom moet je die vraag telkens opnieuw stellen en hem proberen te beantwoorden. Dat doet iedereen: kijk naar die opstand van vorig weekend in Duitsland, van een merkwaardige alliantie van uiterst rechtsen, gele-hesjesachtigen en de bloemenkinderen van Viruswaarheid. Die vinden elkaar in een complottheorie en pogen zo greep te krijgen op de wereld. Een romanschrijver probeert dat via personages.”

Zo speelt de tijdgeest een hoofdrol in haar elfde roman De val van Thomas G., zoals dikwijls in het literaire oeuvre van Nelleke Noordervliet, dat in 2018 onderscheiden werd met de Constantijn Huygens-prijs. De jury oordeelde dat Noordervliet „haar aanzienlijke stilistische en vertelkwaliteiten om in literatuur iets wezenlijks te zeggen over de wereld”. Naast romans schrijft ze ook columns, voor dagblad Trouw en radioprogramma OVT.

Als het over deze onderwerpen gaat – de polarisatie van opvattingen en de kracht van sociale media – hoe verhouden uw columns zich dan tot uw romans?

„Columnisten kijken met hun eigen ogen, zeggen wat zij vinden, uitgaand van hun eigen waarneming van de werkelijkheid. Een romanschrijver verdeelt die waarneming over verschillende personages, omdat die een ander doel heeft. Ik heb als columnist het gevoel met één vakje van mijn hoofd bezig te zijn. Wanneer een romanschrijver dezelfde vragen stelt, gaat het hele wezen mee: hart, ziel, geest.”

U geeft alle kanten van het meningenspectrum ruimte om tot hun recht te komen – van de links-activistische uitgeverijmedewerker tot de conservatieve historicus. Had u daar plezier in?

„Nou, het was fijn om Anne Benraad, die een Surinaamse achtergrond heeft, tegen Thomas Geel te laten zeggen: ‘Jullie hebben ons vijfhonderd jaar onderdrukt, ga nu maar een paar decennia op de blaren zitten.’ Die zelfverzekerdheid, daar had ik wel plezier in.”

Bent u het ermee eens?

„In de roman gaat het dus niet om mijn mening, maar om mijn begrip. Ik begrijp het volkomen: mensen van Surinaamse afkomst zijn nog niet klaar met het verleden en vinden eindelijk een stem om dat verhaal te vertellen. Ze zijn beter opgeleid dan ooit, zelfbewuster, bronnen zijn ontsloten. Ik wilde ook laten zien hoe het werkt: dat journalist Joris op haar felheid reageert met verlegenheid en daarom een wegwerpende of ironische toon aanslaat. Dat begrijp ik ook, en ook dat dat weer ergernis wekt.”

Aan de andere kant wekt het gewraakte boek ‘Hedendaags fanatisme’ ook niet de indruk idiote wartaal te zijn.

„Wat die schrijver probeert is om een historisch overzicht van het rechtse denken te schetsen vanaf de achttiende eeuw. Ik heb me verdiept in Isaäc da Costa, die schreef een ongelooflijk interessant boek. En De Maistre is een briljant stilist – door de esthetische kwaliteit heeft het een zekere overtuigingskracht.”

Dat is ook een thema in uw roman: dat de oppervlakte soms al voldoende aantrekkelijk is om genoegen mee te nemen. Zonder te kijken wat eronder zit.

„Sommigen zeggen: negeren, dat rechtse gedachtegoed. Maar dan ontken je dat het ergens op gebaseerd is en historische wortels heeft. Iets wat je negeert heeft de neiging zich te vermenigvuldigen, wanneer er een oude bodem onder ligt.”

Dat is een parallel met Isa, de weduwe van Thomas. Haar karakter is: de schijn ophouden. Pijnlijke gebeurtenissen uit haar verleden heeft ze weggestopt.

„Ja, ze was een keurig nette huisvrouw, maar ze heeft zich nu teruggetrokken in Ierland, waar ze overgeleverd is aan de natuur. Het eerste wat ze vermeldt is: ik heb mijn fotoalbums verbrand. Dus: alle schone schijn, alle prachtige herinneringen, hoe mooi ook: weg ermee.”



Wat voor de personages geldt is misschien ook een teken des tijds: ze worstelen met hoog opgelopen emoties.

„Ja, we hechten veel waarde aan emoties, aan alles zeggen – dat zijn grote fouten. Maar daar leven we nu mee. Ik weet nog dat ik in de jaren negentig verbijsterd kennismaakte met de show van Oprah Winfrey: gaan mensen hier zitten janken op tv, dóén ze dat?”

Ik kan me de verbijstering nauwelijks voorstellen, zo normaal is het nu. Emoties horen er helemaal bij.

„Maar óók de rede, het denken. We worstelen ermee die met elkaar in evenwicht te krijgen. De vraag van hoe te leven heeft te maken met de ratio en de emotie, hoe je die met elkaar verenigt. Dat lukt nooit helemaal en dat is ook het verhaal van deze personages. Door de affaire-Geel en de dood van Thomas worden zijn weduwe Isa en zijn dochter Leonie geconfronteerd met de vraag hoe zij in het leven staan, wat hun emoties zijn. ”

Dan komt naar boven wat ze al jaren niet van Thomas wisten – en wat in de emotie van de hetze verloren was gegaan. Als de roman een diagnose van deze tijd wil stellen, is het misschien: we hebben een empathieprobleem.

„Empathie is een mooi begrip, maar ook moeilijk. Dan zit je met de kwestie: is begrijpen ook vergeven? Het is niet zo dat alles wel goedkomt als we maar van mekaar houden. Wel is het volgens mij zo dat je je impulsen enigszins moet beheersen en uitstellen, door informatie te verzamelen. Empathie is een vorm van informatie verzamelen: je verdiept je in een ander.”

CV Nelleke Noordervliet(Rotterdam, 1945) is ruim dertig jaar actief als schrijver en ontving de Constantijn Huygens-prijs 2018 voor haar gehele oeuvre, bestaande uit inmiddels elf romans, waaronder Tine, of de dalen waar het leven woont (1987), De naam van de vader (1993) en Vrij man (2012), essays en historische en documentaire non-fictie. Haar vorige roman was Aan het eind van de dag (2016).

