Zorg over veiligheid Duitse politici bij felle coronaprotesten

Door de toenemende felheid van de protesten tegen de coronamaatregelen, groeit in Duitsland de bezorgdheid over de veiligheid van individuele politici.

Henriette Reker, de partijloze burgemeester van Keulen die in 2015 ternauwernood een aanslag met een mes overleefde, heeft onlangs opnieuw extra politiebewaking gekregen. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) wordt niet alleen bewaakt, maar stuit bij spreekbeurten in het land keer op keer op groepjes vijandige betogers die hem uitschelden, met schrille fluitjes en spreekkoren het spreken onmogelijk maken, of zelfs bespugen.

De laatste Duitse politicus die bij openbare optredens vaak op dergelijke weerstand stuitte, was bondskanselier Merkel ten tijde van de vluchtelingencrisis in 2015 en bij haar laatste verkiezingscampagne in 2017.

„Ik vraag me af wat de afgelopen maanden zoveel haat heeft veroorzaakt”, zei Spahn dinsdag. „Ik zie de economische moeilijkheden die op allerlei terreinen ontstaan zijn, ik zie de moeilijkheden voor ouderen en kinderen. Ik begrijp dat er vermoeidheid en frustratie is. Maar wat is zó sterk, dat het deze agressiviteit veroorzaakt? Ik vraag me wel eens af in welke landen deze mensen liever gewoond hadden?” Duitsland heeft de coronacrisis in vergelijking met andere landen tot nu toe relatief goed doorstaan.

Waarheid niet in pacht

Als minister van Volksgezondheid is Spahn niet de eerst verantwoordelijke voor de beperkende maatregelen – daarover beslissen de deelstaten. Maar hij is een prominente en zeer zichtbare politicus, die in de strijd om het leiderschap van regeringspartij CDU optreedt als een soort ‘running mate’ van Armin Laschet, de minister-president van Noordrijn-Westfalen. Omdat in die deelstaat op 14 september gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, is Spahn, die er zelf vandaan komt, er dezer dagen regelmatig op campagne.

Al sinds het begin van de coronacrisis viel Spahn op doordat hij erkende dat men van mening kan verschillen over de politieke beslissingen die hij en zijn collega’s namen. Wij hebben de waarheid niet in pacht, maar maken inschattingen, was en is zijn uitgangspunt. „Over een paar maanden zullen we elkaar heel wat te vergeven hebben”, voorspelde hij in april.

Inmiddels erkent hij dat het, met de kennis van nu, beter was geweest kappers en kleine winkels dit voorjaar niet te sluiten. „Dat zal niet nog eens gebeuren.” Ook de bezoekverboden in verzorgingshuizen zullen niet herhaald worden. Het land heeft geleerd, aldus Spahn, hoe het zich kan beschermen zonder deze maatregelen.

Inperking grondrechten

De agressieve tegenstanders van de coronamaatregelen vormen overigens maar een klein deel van degenen die kritisch staan tegenover de inperking van bepaalde grondrechten door de overheid. Vier niet-gouvernementele organisaties, waaronder de milieuorganisatie BUND en de Bond van Belastingbetalers, dringen aan op een open „constructief-kritisch’’ onderzoek naar de juistheid, proportionaliteit en effectiviteit van de genomen maatregelen.

Daartoe zou een commissie moeten worden ingesteld, voor de helft bestaand uit parlementariërs en voor de helft uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Een raad van burgers, waarvan de leden door loting zou moeten worden aangewezen, zou de conclusies van de commissie moeten beoordelen.