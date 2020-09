Bijzondere fetisj foto’s van John Kayser: zitten kan opwindend zijn

Erotisch universum

Kayser heeft bij leven nooit een foto gepubliceerd of tentoongesteld. Hoe zorgvuldig gemaakt ook, zijn erotisch universum was uitsluitend bestemd voor privégebruik. En het scheelde weinig of dit heimelijke oeuvre was tegelijk met zijn schepper verdwenen.

Wie was deze amateurkunstenaar? Biografische gegevens over John Kayser zijn schaars. Hij werd geboren in North Dakota en woonde bijna heel zijn leven in Los Angeles. In de Tweede Wereldoorlog diende hij korte tijd bij de luchtmacht, als wapenmonteur bij een eskader bommenwerpers. Na de oorlog volgde hij een kunstopleiding en daarna ging hij aan de slag bij een vliegtuigfabrikant, eerst als productiemedewerker en later als technisch tekenaar. Mogelijk is hij een aantal jaren getrouwd geweest met ene Lilly.

Toen hij in 2007 ver in de tachtig overleed, waren er geen familieleden of vrienden die zich over zijn inboedel ontfermden. Op verzoek van de huisbaas haalde een opkoper zijn huis leeg. De handelaar plakte later op telefoonpalen in het Silverlake-district in Los Angeles handgeschreven advertenties met de tekst: „Aangeboden: antiek meubilair en vintage porno.”

Eric Kroll (1946), fetisj-fotograaf en samensteller van diverse internationale bestsellers over buitenissige erotische fotografie, reageerde op de advertentie. Hij zag onmiddellijk de bijzonderheid van Kaysers oeuvre in, kocht zelf honderden foto’s, maakte daar in 2014 het boekje Sitting van, en zorgde dat de Ampersand Gallery in Portland, Oregon zich over het restant van Kaysers oeuvre ontfermde. Ampersand organiseerde eind 2014 de eerste John Kayser-tentoonstelling en daarna volgde een reeks van exposities in onder meer New York en Berlijn.

Sinds deze maand is de Gerhard Hofland Gallery in Amsterdam de Europese vertegenwoordiger van John Kayser. Hofland zou zijn foto’s deze maand op Unseen tonen, maar omdat de Amsterdamse fotografiebeurs niet doorgaat presenteert Hofland in januari een tentoonstelling in zijn galerie.