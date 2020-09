VS zetten hoofdaanklager Internationaal Strafhof op zwarte lijst

De Verenigde Staten hebben de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, de Gambiaanse Fatou Bensouda, op een zwarte lijst gezet. Naast het inreisverbod dat ze vorig jaar al kreeg betekent de actie dat banktegoeden die zij in de VS heeft, bevroren worden. Mike Pompeo kondigde de sancties woensdag aan, meldt persbureau Reuters.

Bensouda doet onderzoek naar Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan. Pompeo zegt dat de VS „geen illegale pogingen tolereren” om Amerikaanse burgers „te onderwerpen” aan de jurisdictie van het ICC. Het Strafhof noemt hij een „door en door defect en corrupt” instituut. De sancties gelden ook voor Phakiso Mochochoko, een van Bensouda’s naaste medewerkers. Iedereen die meewerkt aan het onderzoek van het ICC riskeert dezelfde strafmaatregelen.

Verschillende mensenrechtenorganisaties, zoals Human Rights Watch en Amnesty International, hebben de sancties van de Amerikaanse regering veroordeeld. Bensouda mag ondanks het inreisverbod de VS nog in als ze de Verenigde Naties gaat bezoeken in New York.

