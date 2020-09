Fietsen in Groningen: van kerk naar kerk, door leeg land

Dat hij uitzicht had op de 13de-eeuwse kerk, schreef een vriend lang geleden vanuit zijn huisje in een Fries dorp. Schrijffoutje, dacht ik. 13de-eeuws? Kom op zeg. De Amsterdamse Westerkerk is 17de-eeuws, dan is zo’n dorpskerk in Friesland toch niet uit de middeleeuwen!

Dat was heel Amsterdams en geborneerd van mij: denken dat de Oude Kerk in die stad min of meer uniek was in Nederland. Ja, Utrecht bestaat voor een groot deel uit middeleeuwse kerken, en in Maastricht heb je de Sint Servaas, natuurlijk. Het zuiden, daar hebben ze nog wel een paar echt oude kerken. Maar verder?

Natuurlijk had mijn vriend gelijk. In Genum en Hantum staan zelfs 12de-eeuwse kerken. En sowieso staan in veel dorpen in Friesland mooie middeleeuwse kerken op de terpen. Ook in Groningen wemelt het ervan – de Stichting Oude Groninger Kerken heeft bijna honderd gebouwen in bezit (al zijn die niet allemaal middeleeuws), en ook in Ost-Friesland, in Noord- Duitsland, kom je om in de middeleeuwse dorpskerken.

Sommige, die 12de-eeuwse exemplaren, zijn nog romaans van aanzien, andere, wat jongere, min of meer gotisch. Ze zijn meestal van baksteen, in de noordelijke provincies was er voldoende klei om stenen te bakken. Enórme bakstenen werden er gefabriceerd, die van oranjerood tot groen van kleur zijn, en waarvan ook de kloosters in die streken gebouwd werden. Kloostermoppen heten ze daarom. In het noorden van Drenthe staan er ook nog een aantal, in Norg en Anloo bijvoorbeeld.

Wierden en terpen

Het noorden van Nederland is ons oudste cultuurlandschap, een landschap helemaal door mensen gemaakt, die er dijken opwierpen, wierden en terpen bouwden, waterwegen indamden of kanaliseerden. Niet dat de natuur zich dat allemaal gewillig liet doen, overstromingen genoeg.

Maar toch: als je er nu rondfietst door laaggelegen vlakke weilanden en akkers, zie je voortdurend heuveltjes waarop dorpen en kerken gebouwd zijn. Soms ook is zo’n wierde alleen voor een huis of een boerderij opgeworpen. Het biedt een levendige aanblik in wat verder als ‘vlak land’ beschreven kan worden.

Door dat land vol vluchtheuvels liepen dus mensen, al eeuwen en eeuwen geleden, en klommen naar de stenen kerken – dat woord ‘stenen’ is niet onbelangrijk, want houten gebouwen hebben nogal de neiging op een gegeven moment af te branden.

Wie er nu loopt of fietst kan soms de sensatie hebben te zien hoe generaties geleden de mensen hun kerken zagen liggen. Niet dat de moderne tijd niet overal zijn neus door de kieren steekt, met windmolens, de Eemshavencentrale in de verte, een auto over een weg, of zeer grote velden met Engels raaigras (een bijzonder saaie, maar eiwitrijke grassoort waar boeren subsidie voor krijgen en die een weiland tot het beruchte groene asfalt omtovert). Maar er zijn ook altijd stukjes waar al honderd jaar niets veranderd lijkt, juist vlak om de kerken heen is dat vaak zo.

Daar staan grote essen en abelen, en oude huisjes in smalle, oplopende straten. Vlakbij de dorpen vind je vaak ook kleine akkertjes, met meidoorns en slingerende waterlopen. Fiets maar eens over Leermens naar Krewerd, zie in de verte de kerk liggen, wat hoger boven het landschap, kijk naar de boomgaard met enorme notenbomen bij Arwerd (Arwerd bestaat zo ongeveer niet, het is een gehucht van drie boerderijen) en denk: zo is het en zo was het.

Mompelen over vroeger

Niemand fietst natuurlijk zuiver historisch door een landschap, almaar in zichzelf mompelend over vroegere eeuwen. Je wilt ook gewoon kijken zonder veel meer gedachten dan: molen, mais, kievit, hé wat een mooi huis, vast een pastorie. En dan trap je op de rem en zie je dat het inderdaad een pastorie moet zijn, die van Oosterwijtwerd bijvoorbeeld. En hoe prachtig is die niet, zo breed en statig naast de kleine kerk. De kerk van Oosterwijtwerd is meer een hoog huis met een torentje erop, maar zo lieflijk gelegen: omdat die kerk natuurlijk op een wierde ligt, kijk je er ver over de landerijen.

Soms sta je voor een kerkdeur en hoor je binnen ineens orgelspel: de Groningse kerken hebben vaak beroemde oude orgels en soms speelt daar iemand op, voor een concert, bij een kerkdienst of voor het organistenplezier. Bijvoorbeeld op het enorme orgel in de kerk van Zeerijp, met zijn diepe tonen. Het is uit 1651 en in de vorige eeuw degelijk gerestaureerd (al vinden sommigen dan weer dat het té gerestaureerd is, wat dat ook moge betekenen).

Zeerijp is maar een klein dorp, zo’n 400 inwoners, maar de kerk heeft zich daar niets van aangetrokken, die is enorm. En van binnen helemaal beschilderd in baksteenpatronen, wat wel een beetje grappig is, want waarom zou je een bakstenen kerk met baksteenimitatie beschilderen? Het antwoord is: omdat onbeschilderd armoedig was, dan zag je allerlei kleurverschillen in de stenen. Dat kunnen wij nu wel mooi vinden, dat vond men destijds niet. Zo is het allemaal hetzelfde rood. Bovendien zijn de gewelven in baksteen-sierpatronen beschilderd – en dat is inderdaad heel sierlijk. Vaak zijn buitenkanten van kerken ook met siermetselwerk verfraaid, in staande en liggende patronen.

Er is aan die oude kerken heel veel te zien, als je even van de fiets stapt en kijkt. De kerk van Krewerd is net als die in Zeerijp bijna altijd open, van sommige andere kerken kun je een sleutel halen. Krewerd is van binnen wonderbaarlijk warm van licht, dankzij de prachtige geel-geglazuurde tegels. Er hangen elegant krullende olielampen, het orgeltje is het op één na oudste bespeelbare orgel van Nederland (uit 1531) en men heeft ooit, om een en ander iets imposanter te maken, het orgelfront verbreed met een trompe-l’oeil-schildering van orgelpijpen. Daardoor lijkt het alsof er daar wonderwat ten gehore zou kunnen worden gebracht en er menig register opengetrokken zou kunnen worden. Een sympathieke vorm van opschepperij.

En dan ga je naar buiten, je kijkt naar de prachtige kleine kosterij tegenover de kerk, droomt even over het leven hier op zo’n wierde – en suist het heuveltje weer af. Om dan dwars door de weilanden te fietsen richting Oosterwijtwerd, te voelen wat wind kan zijn, wat ruimte, en hoe heerlijk het is in een groot, leeg landschap. Hoe het is om alleen met jezelf en de kieviten en scholeksters in dat landschap te zijn. Op een hek of een bankje te gaan zitten, boterhammetje eten, horen hoe de schapen net zo ijverig eten. Achter Holwierde en Nansum naar de dijk fietsen en uitkijken over het wad, de geluiden horen van de meeuwen, de strandlopers, soms wulpen met hun rollende roepen – overal is leven, overal was leven en wij, de kerken, de koeien, de schapenkeutels, de fietsen, alles past daarin. Vanzelf denk je dan: zoals het was in den beginne, is en zal het zijn, nu en altijd, een wereld zonder einde. En dan hoop je tegen beter weten in dat dat waar is.

Fietstocht lang middeleeuwse kerken

Er zijn verschillende fietstochten langs de Groningse middeleeuwse kerken te maken. De tocht die Marjoleine de Vos maakte, geeft de mogelijkheid tien kerken te bezichtigen, en een stukje langs de Waddendijk te fietsen, via Nansum. De kerken van Zeerijp, Krewerd en Eenum zijn (vrijwel) altijd open, de andere soms. Sleuteladressen zijn te vinden op de site van de Stichting Oude Groninger Kerken (www.groningerkerken.nl). De tocht is een kleine twintig kilometer lang. In Loppersum is een treinstation en zijn OV-fietsen te huur. Horeca is er in Loppersum en Oosterwijtwerd, winkels in Loppersum, een bakker van Groninger koek in Bierum.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 september 2020