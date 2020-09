Twee Nederlandse bedrijven opgenomen in belangrijkste Europese beursindex

Trots vernam topvrouw Simone Huis in ’t Veld van de Amsterdamse beurs Euronext woensdag dat nog twee van ‘haar’ bedrijven een plek krijgen in de prestigieuze Europese beursgraadmeter Stoxx 50. Betaalbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus worden vanaf 21 september toegevoegd aan de beursindex met de vijftig belangrijkste Europese bedrijven, zo maakte de Stoxx 50 bekend. De twee voegen zich dan bij Ahold Delhaize, ASML, ING, Philips en Unilever en brengen het totaal van Nederlandse beursbedrijven in de Stoxx 50 naar zeven.

„Het feit dat de lijst wordt uitgebreid met deze twee Amsterdamse noteringen laat zien dat onze beurs een steeds grotere rol speelt in Europa”, zegt Huis in ’t Veld. Zij wijst erop dat de Nederlandse Stoxx-vertegenwoordiging voor een wezenlijk deel bestaat uit technologiebedrijven. „Dat Adyen en Prosus straks naast ASML en Philips in de Stoxx 50 te vinden zijn, zegt iets over het succes van de Nederlandse technologiesector en het belang hiervan voor de Nederlandse economie.”

Symbolisch genoeg nemen de twee de plek in van twee meer traditionele bedrijven: de Spaanse bank BBVA en Franse telecomreus Orange. Euronext Amsterdam is straks na de Duitse beurs (15 bedrijven) en de Franse beurs (17 bedrijven) de belangrijkste bron van bedrijven voor de Stoxx 50, de beurzen in Italië (3 bedrijven) en Spanje (4 bedrijven) ver achter zich latend. Van de Belgische bedrijven heeft alleen Anheuser-Busch Inbev een plek in de index.

Arbitrair

De Stoxx 50 staat te boek als de belangrijkste Europese beursindex, zoals de Dow Jones en S&P 500 als belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters bekendstaan. Dergelijke indices geven in een oogopslag het gemiddelde beurssentiment weer omdat ze tot stand komen op basis van de koersen van de opgenomen bedrijven. Ook worden de indices zelf gebruikt als basis voor allerhande beleggingsproducten zoals opties en andere derivaten.

De samenstelling van de indices is complex en arbitrair. Zo wordt de Dow Jones nog steeds mede samengesteld door journalisten van The Wall Street Journal. De index bestaat uit dertig beursbedrijven die een zo representatief mogelijke afspiegeling zou zijn van het Amerikaanse bedrijfsleven.

De Stoxx 50 wordt samengesteld door het Zwitserse bedrijf Qontigo dat in een vuistdikke handleiding omschrijft hoe: door in negen Europese landen te kijken naar de grootste bedrijven in zestien sectoren (zoals chemie, retail, technologie en banken) op basis van marktwaarde van de verhandelbare aandelen. Shell, qua omzet en marktwaarde een van de grootste Europese bedrijven, prijkt bijvoorbeeld niet in de Stoxx 50 omdat het als Engels bedrijf wordt gekwalificeerd.

Opname in de Stoxx 50 en andere indices is niet enkel symbolisch, maar kan ook het aandeel stuwen. Toen automaker Tesla vorige maand aan de criteria voor opname in de S&P 500 leek te gaan voldoen, zoals vier opeenvolgende kwartalen winst, steeg de koers hard en werd dat door sommige analisten verklaard doordat beleggers inspeelden op de vraag die een index-opname veroorzaakt.

Aanbieders van ETF’s, een beleggingsproduct dat exact de index volgt, moeten bijvoorbeeld het aandeel automatisch kopen.

Dat Adyen en Prosus alleen vanwege hun opname in de Stoxx 50 hard zullen stijgen, wil er bij analist Jos Versteeg van InsingerGilissen niet in. Hij nuanceert het effect op de koers van de Stoxx-opname. „Het kan een klein sprongetje geven”, zegt Versteeg, die erop wijst dat oorzaak en gevolg niet door elkaar moeten worden gehaald. „De aandelen komen vaak in zo’n index terecht omdat ze hard stijgen en de bedrijven een goede toekomst wordt toegedicht. De belangstelling is er dus al. ”

