Tijd verjubelen op een nu verkruimelde kade

Aan het begin van de middag gleed dinsdag de kade van de Amsterdamse Grimburgwal in het water. Dat was een symbool voor van alles, zo bleek uit de reacties. Voor een falend gemeentebestuur; het verval van een decadente stad; de teloorgang van het studentenleven.

Nou ja, die laatste associatie kwam vooral van mijzelf. Op de stukken steen die in de gracht verdwenen bevond zich jarenlang het terras van het Crea Café, een UvA-uitspanning waar je goedkoop bier en koffie kon krijgen. Ik zat er in mijn studententijd bijna elke dag en bouwde er het leeuwendeel van mijn studieschuld op. Het was 2004 en vlak erna; het broodje caprese had net voet aan de grond gekregen en het Crea Café draaide alleen maar Franz Ferdinand.

De jaren tussen je 18e en je 25e zijn een ontwikkelfase, zei studentenpsycholoog Jeanette van Rees maandag in een artikel over het studentenleven in NRC. „Dan leer je zelfstandige keuzes maken, sociale en intieme relaties opbouwen, nadenken over wie je bent en wat je kunt.” Maar voor die dingen is tegenwoordig weinig tijd, aldus het stuk. Door het leenstelsel, het bindend studieadvies en de toegenomen prestatiedruk zijn studenten vooral bezig geen fouten te maken en snel hun diploma te halen.

Arme studenten, dacht ik. Natuurlijk is het goed om serieus met je studie bezig te zijn, maar je hebt als student ook recht op enige luchtigheid.

En toen zakte dus het voormalige Crea-terras de gracht in. Ik heb op die plek (en vergelijkbare plekken) meer geleerd dan aan de UvA, realiseerde ik me. Toen ik wat later dan gepland mijn diploma haalde, had ik niet alleen kennis van politicologie en geschiedenis, maar had ik ook toneelgespeeld, columns geschreven, debatavonden georganiseerd, in een museum gewerkt, twee redacties geleid, alle nachtcafés van binnen gezien, goede en slechte boeken gelezen, mensenkennis opgedaan en heel veel uit het raam gestaard. Sommige van die dingen bleken later nuttig voor mijn carrière, maar dat wist ik toen nog niet.

Ik gun het de studenten van nu om zich breed te ontwikkelen en tussendoor ook wat tijd te verjubelen. Het goede nieuws is: dat kan nog steeds. Ze hoeven er alleen maar wat extra voor te werken of te lenen. Dat laatste deden we vijftien jaar geleden ook al; sterker nog, de studiefinanciering viel in het niet bij de enorme bedragen die ik aan de IB-groep (nu DUO) onttrok om mijn Crea-rekeningen mee te betalen. Bij elke aflossing denk ik aan de koffie op de nu verkruimelde kade – en het heerlijke gevoel van nutteloosheid dat over die uren hing.

Floor Rusman (@floorrusman) schrijft vanaf deze week elke woensdag een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 september 2020