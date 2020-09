Russen proberen met nepaccounts verkiezingen VS te beïnvloeden

Een door het Kremlin gesteunde groep heeft in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen opnieuw Amerikaanse burgers bestookt met desinformatie omtrent de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Facebook en Twitter zeggen dinsdag na een tip van de FBI een Russische desinformatiecampagne te hebben afgebroken, meldt The New York Times. In 2016 werden dertien medewerkers van de door de Russische overheid gesteunde Internet Research Agency in de Verenigde Staten aangeklaagd vanwege het verspreiden van nepnieuws rond de presidentsverkiezingen.

Met behulp van nepaccounts en een valse website zou de Internet Research Agency hebben geprobeerd kiezers weg te halen bij de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en hen te verleiden op de huidige president Donald Trump te stemmen. Volgens The New York Times gaat het om het eerste openbare bewijs dat de groep zich opnieuw mengt in de race naar het Witte Huis. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen al langere tijd voor Russische inmenging in de verkiezingsstrijd.

Lees ook dit achtergrondverhaal over de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016: Rusland deed er alles aan om Trump verkozen te krijgen

Volgens The New York Times heeft de Russische groep met de valse website niet zoveel Amerikanen weten te bereiken als vier jaar geleden. Wel zouden ditmaal Amerikaanse burgers zijn ingehuurd om de nepberichten te schrijven. Op de website, genaamd PeaceData.com, werden artikelen gepubliceerd over onder meer corruptie, de opwarming van de aarde en mensenrechten.

Facebook zei dinsdag dertien accounts en pagina’s te hebben verwijderd van mensen die eerder al werden gelinkt aan de Internet Research Agency. Volgens het mediabedrijf werden de accounts voornamelijk gevolgd door mensen uit Arabische landen. Van de 14.000 abonnees van de pagina’s zouden er slechts tweehonderd Amerikaans zijn. Twitter zei vijf accounts met een link naar Russische inmenging te hebben verwijderd.