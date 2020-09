Redder van Tutsi’s ‘terrorist’ genoemd

Is Paul Rusesabagina een terrorist, of een held die tijdens de genocide 1.268 Rwandezen redde? Of allebei?

De regering van Rwanda kiest voor die eerste optie. Maandag werd de 66-jarige Rusesabagina opgepakt en in de hoofdstad Kigali aan de pers getoond – met een mondkapje voor en zijn handen geboeid.

Volgens de Rwandese regering is Rusesabagina oprichter, leider en sponsor van extremistische groepen, waaronder de Rwanda Movement for Democratic Change (MRCD) die volgens hen aanslagen in Rwanda zou hebben gepleegd. Terreur, brandstichting, ontvoering, moord en het financieren van terroristische organisaties worden hem ten laste gelegd. Formeel is hij nog niet aangeklaagd.

Rusesabagina werd er in het verleden al een keer door het Rwandese Openbaar Ministerie van beschuldigd Hutu-rebellen in buurland Congo te hebben geholpen. Dat heeft hij altijd ontkend.

Internationaal is voormalig hotelmanager Rusesabagina bekend om zijn rol tijdens de Rwandese genocide, waarbij in 1994 in honderd dagen tijd meer dan 800.000 doden vielen. Hij liet destijds meer dan 1.200 Tutsi’s schuilen in de kamers van hotel Mille Collines in de hoofdstad Kigali. De film Hotel Rwanda (2004) schilderde hem af als een held. In 2005 kreeg hij de Presidential Medal of Freedom van de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush. In 2011 volgde de Lantos Human Rights Prize, die gelieerd is aan het Amerikaanse Congres. Later kwam kritiek op het feit dat hij de mensen die hij had geholpen om geld zou hebben gevraagd.

In Rwanda gold Rusesabagina al langer als controversieel. President Paul Kagame en een aantal overlevenden verwijten Rusesabagina zijn positieve rol te hebben overdreven en de genocide te gebruiken voor commerciële doeleinden. Rusesabagina (zijn vader is Hutu, zijn moeder en vrouw zijn Tutsi) heeft dat altijd ontkend.

Zijn betrokkenheid bij de MRCD is geen geheim. In een oude video riep Rusesabagina als voorzitter op tot gewapende rebellie tegen Kagame, aldus persbureau AP. „Het is tijd alle middelen te gebruiken om verandering in Rwanda tot stand te brengen, aangezien alle politieke middelen zijn geprobeerd en niet werkten. Rwandezen kunnen de wreedheid niet langer uitstaan.”

‘Verzonnen beschuldigingen’

Rusesabagina, inmiddels Belgisch staatsburger en woonachtig in de VS, is een van de bekendste critici van Kagame. Hij noemt Rwanda een dictatuur en dringt er bij westerse landen op aan mensenrechtenschendingen onder Kagame aan de kaak te stellen. De president verwierf aanzien omdat hij Rwanda na de genocide wist te stabiliseren, maar in de twee decennia dat hij nu aan de macht is, groeide de kritiek op zijn regime: er is geen vrije pers en politieke tegenstanders verdwijnen.

Dat maakt Rusesabagina al jaren een doelwit, zegt zijn dochter Carine Kanimba over de telefoon vanuit de VS. „De beschuldigingen zijn verzonnen. De regering van Rwanda plakt graag het label terrorist op politieke tegenstanders. Ze hebben hem eerst een baan aangeboden, maar die weigerde hij. Daarna zijn ze een lastercampagne begonnen. We weten dat dit een onrechtmatige arrestatie is.”