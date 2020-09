Poliovirus aangetroffen in rioolwater op RIVM-terrein

In het rioolwater op het terrein van het RIVM is begin augustus het poliovirus aangetroffen. Op dit terrein in Bilthoven zitten een producent van poliovaccins en een onderzoekinstelling op het gebied van vaccins. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar de herkomst van het virus, bevestigt de dienst na berichtgeving van de Volkskrant.

De aanwezigheid van het poliovirus in het rioolwater vormt volgens het IGJ geen gevaar voor de volksgezondheid. Er is een gesloten rioleringsysteem waarbij de virusdeeltjes door de rioolzuivering worden gedeactiveerd. Volgens een woordvoerder is het nog niet duidelijk of een medewerker van een van de bedrijven besmet is met het poliovirus. ,,Het virus kan afkomstig zijn uit afvalwater en dan komt het uit de gootsteen van een laboratorium of het is rioolwater uit de toiletten”. Van zestig van de honderdtwintig medewerkers is het bloed en de ontlasting onderzocht en is het virus niet aangetroffen. Het IGJ verwacht nog maximaal drie weken bezig te zijn met het onderzoek.

Het poliovirus werd ontdekt in monsters die op 21 juli tijdens een standaardcontrole werden genomen. Sindsdien zijn nog drie keer monsters genomen en is het virus niet meer aangetroffen, aldus de woordvoerder. Op 19 augustus is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ingelicht. Polio is een zeer besmettelijke ziekte die ernstige verlammingen kan veroorzaken. Dankzij een strikt vaccinatiebeleid komt de ziekte niet meer voor in de westerse wereld.