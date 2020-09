Petitie tegen ‘pedopartij’ PNVD ruim 375.000 keer ondertekend

Een online petitie voor een verbod op de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) is woensdagmiddag na vijf dagen ruim 375.000 keer ondertekend. „De PNVD hoort geen partij te zijn die deelneemt aan onze maatschappij”, schrijft de initiatiefnemer van de petitie, die zich Anneke de B. noemt. Het streven is om de petitie bij een half miljoen digitale handtekeningen te overhandigen aan het Openbaar Ministerie.

Volgens De B. kunnen kinderen niet of nauwelijks weten wat seks is en kunnen zij geen keus maken of ze dit wel of niet willen. „Door een partij als PNVD deel te laten nemen wordt de kans op misbruik in mijn opinie vergroot en zal er meer kinderporno worden verspreid”, staat in de petitie, waarin verder wordt gepleit voor de bescherming van kinderen „tegen deze mensen”.

De PNVD staat bekend als de ‘pedopartij’ en deed in 2006 en 2010 een vergeefse poging om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De omstreden partij, die zichzelf eerder in 2010 ophief, wil dat seks tussen kinderen en volwassen legaal wordt, net als seksuele contacten met dieren en overledenen.

De partij wil een einde maken aan het (juridisch) onderscheid tussen minder- en meerderjarigheid en wil dat kinderen het recht krijgen „om te kiezen welke lichamelijke en seksuele activiteiten ze willen ontplooien”. Dat schrijft de PNVD in zijn partijprogramma dat is gepubliceerd op 7 augustus, de dag waarop de partij zijn heroprichting bekendmaakte. De PNVD vindt ook dat minderjarigen mogen stemmen en gekozen kunnen worden, en vervoersmiddelen mogen besturen.