Patriottische liedjes tóch gezongen tijdens Britse Proms

De BBC heeft het besluit teruggedraaid om een aantal patriottische liederen tijdens de Proms niet van zang te voorzien. Dat heeft de Britse zender woensdag aangekondigd. De BBC had eerder besloten dat het bekende ‘Rule Britannia!’ dit jaar instrumentaal opgevoerd zou worden tijdens de afsluiter van de reeks traditionele zomerconcerten.

De zender wijdde dit besluit om de teksten te schrappen aan corona, maar volgens tegenstanders speelde mee dat de zender af wilde van het patriottische bijklank van de liederen. Het concert wordt normaal gesproken gehouden voor een live publiek met wapperende Britse vlaggetjes.

Woensdag werd duidelijk dat de klassiekers alsnog in de Albert Hall in Londen gezongen zullen worden, maar door een klein gezelschap zangers en niet door een volledig koor. „Door de coronacrisis is de Proms dit jaar anders. Vanwege de restricties kunnen we geen groepen stemmen bij elkaar brengen”, zei de zender in een verklaring. „Om die reden hebben we eerder het artistieke besluit genomen om ‘Rule Britannia!’ en ‘Land of Hope and Glory’ niet met tekst op te voeren.” De BBC zegt sindsdien naar alternatieve mogelijkheden gekeken te hebben en een „oplossing” te hebben gevonden.

Dirigent bedreigd

In het Verenigd Koninkrijk ontstond naar aanleiding van het besluit een verhit debat over de werkelijke reden waarom de BBC de liederen in de ban gedaan zou hebben. Conservatieven vermoedden dat de BBC het besluit had genomen vanwege de associatie met het Britse koloniale verleden. Zo wordt in ‘Land of Hope and Glory’ bijvoorbeeld, geschreven aan het begin van de twintigste eeuw, het Britse wereldrijk bejubeld. De Conservatieven, onder wie premier Boris Johnson, reageerden boos. Volgens de Tories zou het VK zich niet moeten schamen voor het verleden.

De krant The Sunday Times berichtte dat de Finse dirigent Dalia Stasevska, die de laatste avond van de Proms leidt, een aanhanger van de Black Lives Matter-beweging is. Stasevska zelf ontkende zich bemoeid te hebben met de invulling. Uiteindelijk bracht de dirigent een verklaring hierover naar buiten, waarin zij zei naar aanleiding van het besluit zelfs bedreigingen ontvangen te hebben. De BBC zei woensdag die bedreigingen aan haar adres erg te betreuren.

The Last Night of the Proms is het slotstuk van een jaarlijkse reeks concerten. De afsluiter vindt dit jaar plaats op 12 september, zonder publiek.