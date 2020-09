Oud-directeur martelgevangenis Rode Khmer-regime overleden

In Cambodja is woensdag oud-directeur van een Rode Khmer-martelgevangenis Kaing Guek Eav, ook bekend als Duch, overleden. Dat meldt persbureau Reuters. Duch stond lange tijd aan het hoofd van de Tuol Sleng, de beruchtste martelgevangenis tijdens het Rode Khmer-regime. Onder zijn bewind zouden eind jaren zeventig zo’n 12.000 mensen in de gevangenis zijn gemarteld en geëxecuteerd. Hij is 77 jaar geworden.

In 2009 bekende Duch schuld voor de misdaden in Tuol Sleng. Zijn gevangenis droeg officieel de naam S-21 en werd vanaf 1975 gebruikt onder het regime van dictator Pol Pot. Duch zei bij zijn bekentenis dat een celstraf in S-21 eigenlijk een doodvonnis inhield. De rechtbank hield Duch persoonlijk verantwoordelijk voor iedere executie die in S-21 heeft plaatsgevonden. De oud-gevangenisdirecteur werd in 2010 veroordeeld tot een celstraf van 35 jaar.

Duch heeft altijd ontkend zelf gevangenen te hebben gemarteld. Duch werd vlak voor de eeuwwisseling opgepakt, nadat hij bijna twintig jaar ondergedoken had gezeten. Voor hij zich midden jaren zeventig aansloot bij de Rode Khmer was hij wiskundeleraar. Volgens een woordvoerder van het Cambodjatribunaal, dat oorlogsmisdadigers veroordeeld, is Duch woensdag in het ziekenhuis overleden.

Tijdens het Rode Khmer-regime zouden naar schatting tussen 1975 en 1979 meer dan 1,5 miljoen mensen om het leven zijn gebracht in Cambodja.