Noordbrabants Museum koopt werk van Vincent van Gogh

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch heeft een schilderij van Vincent van Gogh verworven. Het gaat om een klein portret van een vrouw, dat omstreeks 1885 in Nuenen is gemaakt.

Het schilderij werd aangekocht via Christie’s London, dat onderhandelde namens een onbekende particulier. Welk bedrag met de aankoop was gemoeid, heeft het museum niet bekendgemaakt. De BankGiro Loterij en diverse particulieren en bedrijven stelden het geld beschikbaar. Het schilderij werd in mei 2000 bij Christie’s in New York geveild voor ruim een half miljoen dollar, bijna een half miljoen euro.

Met de aankoop bezit het Noordbrabants Museum nu vijf werken van Van Gogh, die in het Brabantse Zundert is geboren. Eind 2016 werd de aquarel De tuin van de pastorie te Nuenen (1885) verworven, in 2017 het schilderij Collse watermolen (1884) en in 2018 het schilderij Stilleven met flessen en schelp (1884). Al enige decennia bezat het museum Spittende boerin’ (1885). Daarnaast heeft het museum acht werken van Van Gogh in bruikleen.

Om een zo representatief mogelijk beeld van zijn Brabantse oeuvre bijeen te brengen, was het museum al een tijd op zoek naar een portret uit Nuenen, zegt een woordvoerder. Het aangekochte vrouwenportret maakt deel uit van de reeks werken die Van Gogh tussen november 1884 en mei 1885 in Nuenen schilderde.

Van Gogh wilde een goede figuurschilder worden en oefende door enkele tientallen ‘kopstudies’ te maken. Zijn vorderingen op dit gebied kwamen kort daarna tot uiting in De aardappeleters, het meesterwerk dat in het Van Gogh Museum in Amsterdam hangt.

Binnen Van Goghs Brabantse oeuvre is Kop van een vrouw een van de weinige portretstudies met een lichte, gekleurde achtergrond. Van deze onbekende vrouw zijn meer portretten bewaard gebleven.

