Regelmatig krijg ik als ik op een website inlog het verzoek „bevestig uw menselijkheid”. Als ik dan wat stoplichten op plaatjes heb aangevinkt, is het goed. Ik vind dat een lastig moment, want ik voel me vaak onmenselijk, bijvoorbeeld als ik tegen mijn kinderen uitval. Ik leg de situatie voor aan een kennis. Die zucht diep: „Die check is er om spam tegen te gaan, niet om te controleren of jij wel een goede moeder bent.”

