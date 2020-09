Machtsmisbruik en voortrekken bij ‘politiespionnen’

Onder de politieagenten die bij de Nationale Politie belast zijn met de heimelijke en internationale informatievergaring, is op grote schaal sprake van ongewenst gedrag zoals machtsmisbruik, het voortrekken van collega’s, pesten en discriminatie. De aanpak van deze interne misstanden heeft bij de politie „geen prioriteit”.

Dat is een van de conclusies in een ‘cultuuronderzoek’ dat KPMG Integrity op verzoek van de leiding van de Landelijke Eenheid heeft gedaan. Het gaat om een enquête onder en interviews met de ‘spionnen van de politie’, die werken bij de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de Landelijke Eenheid. Tot het onderzoek van KPMG werd besloten na onthullingen van radioprogramma Argos en NRC over een hoogoplopende vertrouwenscrisis tussen politieagenten van de landelijke eenheid.

Voor het onderzoek zijn met 101 medewerkers en leidinggevenden gesprekken gevoerd. 488 medewerkers hebben een vragenlijst ingevuld. Uit de enquête blijkt dat de 253 respondenten 611 incidenten hebben waargenomen in de afgelopen twaalf maanden. „Dat zijn er fors meer dan wat wij doorgaans verwachten bij een dergelijk aantal respondenten”, aldus de onderzoekers.

Voortrekken en machtsmisbruik

Agenten hebben het voortrekken van collega’s en machtsmisbruik „het meeste waargenomen”. Het minst waargenomen is het misbruik van alcohol of drugs tijdens werktijd. Agenten klagen ook over onprofessioneel gedrag en integriteitsschendingen zoals kleineren, opportunistisch gedrag van de teamchef, fraude met betrekking tot verantwoording van uren, een old boys network, misbruik van de dienstauto, liegen en roddelen.

Lees ook: Vertrouwenscrisis bij politie: aanpak zware misdaad en terrorisme in gevaar

In het onderzoeksrapport staat dat medewerkers die ongewenst gedrag aankaarten bij hun leidinggevende of officieel melden „zich niet altijd gesteund voelen” of „zelfs actief worden tegengewerkt. Dit vergroot de onveiligheid om open te zijn over misstanden, waardoor ongewenst gedrag niet wordt opgemerkt en kan blijven voortbestaan”, schrijft KPMG.

Belemmering

Het afgelopen jaar schreef NRC al dat de spanningen binnen de DLIO in ernstige mate het inlichtingenwerk belemmeren van deze politiedienst belast met de aanpak van de zware misdaad en terrorisme. Door interne spanningen is de internationale informatie-uitwisseling en het aansturen van de vijftig liaison-officers die in 33 landen werken in de problemen gekomen. Lopende onderzoeken en het afschermen van de identiteit van informanten zouden volgens politieagenten gevaar lopen.

Drie chefs van de afdeling die bij de Nationale Politie belast is met internationale informatie-uitwisseling en samenwerking moesten begin dit jaar wegens interne onrust en spanningen binnen het korps gedwongen hun functies neerleggen.

Een 31-jarige computerspecialist van de Landelijke Eenheid pleegde in december 2019 zelfmoord. Hij klaagde al geruime tijd over pesten door collega’s.

KPMG schrijft dat medewerkers klagen over de ‘onzichtbare’ leiding. Medewerkers zeggen dat ze „geen zicht hebben op de dienstleiding en eenheidsleiding en daardoor ook geen input kunnen geven over de mate waarin zij (het juiste) voorbeeldgedrag tonen”. Meerdere leidinggevenden en medewerkers vinden het teleurstellend dat de dienstleiding beperkt zichtbaar is, „zeker gezien de turbulente periode waarin de DLIO zich bevindt”. Het bespreken van (on)gewenst gedrag is momenteel geen vast onderdeel van de cultuur. Er wordt veel tussen en over collega’s gesproken en verschillende medewerkers spreken van een „roddelcultuur”.

De baas van de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg zegt dat het onderzoeksrapport „een goed inzicht geeft” in wat er leeft binnen DLIO en welke veranderingen nodig zijn. „Verandering van gedrag vraagt tijd en inspanning. Daar zal de komende tijd hard aan gewerkt worden”.