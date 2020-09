Bij de Bijenkorf denk je aan de hogere etalagekunst

De Bijenkorf telt 7 winkels en 62 etalages. De werkplaatsen waar de rekwisieten voor al die etalages worden gemaakt, ateliers heten ze tegenwoordig, waren traditioneel ondergronds: door een luik in de bodem van de etalage konden de rekwisieten dan omhoog worden getild – en kwamen ze precies uit waar ze moesten zijn.

Els Lieshout-den Dekker weet nog hoe verbaasd passanten konden kijken als ze uit de vloer van de etalage opeens een hoofd tevoorschijn zagen komen, háár hoofd, toen ze begon als stagiair-etaleur in de Bijenkorf van Rotterdam. Tegenwoordig is ze manager visual, leidinggevende van de etalagedienst. Daar werken zo’n tachtig etaleurs, specialists visual worden ze genoemd.

De Bijenkorf bestaat dit jaar 150 jaar. En als het warenhuis al iconisch is, dan zijn de etalages dat zo mogelijk nog meer. Werden er indertijd zoveel mogelijk artikelen uitgestald – het winkelend publiek moest weten dat in het nieuwe warenhuis ongekend veel te koop was – in de loop van de jaren werden het vooral veelbesproken blikvangers. De eerste was waarschijnlijk Rendez-vous op zee uit 1939, een virtuele reis met een cruiseschip waarvan per etalage een kleedmoment werd uitgebeeld: badgoed, avondkleding, vrijetijdskleding en zo door.

De installatie Etalage in aanbouw van kunstenaar Koos Buster. Foto de Bijenkorf

Onder Benno Premsela, eind jaren vijftig, begin jaren zestig hoofd van de etalagedienst, waren de etalages er soms sneller bij dan de musea voor moderne kunst: Cobra was eerder te zien in de Bijenkorf dan in het Stedelijk Museum. Columnist H.J.A. Hofland in 1998 in NRC: „Het was in de jaren vijftig toen ik achter een raam van de Bijenkorf voor het eerst werk van Karel Appel heb gezien. […] Sindsdien loop ik voor ik me aan een geschiedkundig beschouwinkje waag, altijd even langs de Bijenkorf.”

Eén zakdoek is genoeg

Zelf vond Benno Premsela, van huis uit vormgever en binnenhuisarchitect, dat het „geen zin heeft een etalage vol te proppen met goederen”, lees je in een speciaal uitgegeven jubileumboek. Met niet meer dan één zakdoek, was zijn opvatting, suggereer je al dat er binnen een heel assortiment van is. Premsela’s etalages leken nog het meest op museale tentoonstellingen. Wat ook gebeurde: dat schilders, schrijvers of musici een etalage vulden, eventueel inclusief een live act. Herman Brood stond ooit te schilderen in de befaamde ‘hoeketalage’ van de Bijenkorf in Amsterdam, Theodor Holman interviewde er 24 uur lang prominente Amsterdammers.

We hebben afgesproken in de Bijenkorf van Amsterdam: Els Lieshout (37), kunstenaar Koos Buster (30) en de verslaggever. Van Koos Buster is tot en met 14 september in één van de Amsterdamse etalages een installatie in keramiek te zien, Etalage in aanbouw heet die. Je ziet van klei gemaakte objecten, ze lijken nog het meest op de essentie van de voorwerpen die ze verbeelden, een beetje alsof je de schetslijnen ervan nog kan zien: diverse stukken gereedschap, een paar blikken verf, op een uitgeklapte huishoudtrap een verdwaalde boormachine. Enkele overbekende producten zijn er ook, zoals het befaamde, elegante boltaartje.

Een van de zes etalages waarmee illustrator Timo Kuilder het verhaal van 150 jaar Bijenkorf vertelt. Foto de Bijenkorf

De keramieken objecten van Etalage in aanbouw zijn niet via het luik naar boven getild: de etalageluiken zijn jaren geleden al dichtgemaakt. Zwaar tillen op het werk is tegenwoordig bij wet verboden, laat staan dat je er een trap naar een bovenluik mee op zou mogen.

Hoe het dan wel gaat?

Alles wordt nu verplaatst via een nauwe doorgang tussen de lange, dichte muur achter de etalages en de muurtjes die al die etalages onderling van elkaar scheiden (en die haaks op de buitenmuur staan). Die doorgang is niet meer dan vijftig centimeter breed. Els Lieshout: „Het is van alle winkels de smalste doorgang, wat betekent dat de rekwisieten om erdoor te kunnen vaak in stukken moeten worden opgedeeld, en in de etalages weer opgebouwd.” Het Amsterdamse Paard van Sinterklaas bestaat uit vier delen. In Den Haag kan het paard in zijn geheel de etalage in.

Om 07.00 uur beginnen

Nog een verschil met de tijd van de etalageluiken: wanneer een etalage wordt opgebouwd, moeten alle rekwisieten er al zijn voordat de winkel opengaat. Immers: „Na tienen kun je niet meer met een pallet vol rekwisieten over de verdieping lopen.” Etaleurs beginnen ’s ochtends om zeven uur met hun werk. Koos Buster begon, zegt hij, om vier uur ’s ochtends met de opbouw van ‘zijn’ etalage.

Een etalage uit de serie Rendez-vous op zee uit 1939. Foto de Bijenkorf

En hij was bloednerveus. „Ik voelde me net een zestienjarig meisje dat auditie doet op de toneelschool, dat heb ik anders nooit. Toen ik het vertelde aan mijn broer, zei hij: ‘Dat verbaast me niks, er zit gewoon een heleboel emotie achter.’ En ja, dat is zo. Toen ik klein was, gingen we hier altijd met het gezin naar toe om de etalages te bekijken. En altijd was het van: waaauw, wat gaaf is het.”

Els Lieshout groeide op in Dordrecht. Ook zij zegt: „Wij gingen met het hele gezin kijken in Rotterdam: Bob de Beer, Sinterklaas, Kerst. Zo mooi! En het bewoog altijd allemaal: rijdende treinen, beren die muziek maakten. Toen ik etaleur werd, was er maar één plek waar ik wilde werken.”

Hoe dat is? „Het is een droom die uitgekomen is, ik had nooit gedacht dat ik nog eens deze grote schoenen zou mogen vullen. Maar het is ook een grote verantwoordelijkheid. Klanten beginnen áltijd over de etalages.”

Bijenkorf-etalage ontworpen door Benno Premsela. Foto de Bijenkorf

Die verantwoordelijkheid voelde ze bijvoorbeeld op 4 mei, toen wegens corona de Dodenherdenking plaatsvond op een vrijwel lege Dam. Normaal is tijdens die herdenking de hoeketalage geblindeerd, maar juist dit jaar was dat niet het geval. „De Bijenkorf was honderd jaar lang een joods familiebedrijf. De laatste familiedirecteur, Hugo Isaac, nam afscheid in 1970. Die verbondenheid wilden we laten zien, juist in dit bevrijdingsjaar.” Wie de herdenking volgde op tv heeft de speciale etalage wellicht in een flits opgemerkt: één van de in 3D uitgevoerde tekeningen waarmee illustrator Timo Kuilder het verhaal vertelt van 150 jaar Bijenkorf. Zijn expositie beslaat zes etalages, en is dit jaar met tussenpozen te zien in de verschillende winkels.

De reis begint op de telefoon

En de toekomst?

De laatste jaren worden etalages soms uitgeleend aan één van de merken met een ‘store in store’: Vuitton, Hermès. Verder, Els Lieshout: „Sociale media worden steeds belangrijker voor ons: de reis van de klant begint tegenwoordig op zijn telefoon.” En beweging in de etalages, die was er altijd al maar zal nog toenemen: van levende mensen tot robotpoppen en hologrammen.

Wat voorlopig niet gaat veranderen: de ramen van de etalages worden zeker één keer, maar ook vaak twee keer per week gewassen. „Hoe mooi een etalage ook is, alles valt of staat met schone ruiten.”

Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum verscheen ‘De geschiedenis van een iconisch warenhuis’, 816 pagina’s, 34,95 euro. Het boek is samengesteld door de Stichting Cultureel Erfgoed de Bijenkorf.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 september 2020