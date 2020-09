KOZP voorzichtig positief over racismegesprek met Rutte

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is woensdag voorzichtig positief over het gesprek dat eerder op de dag met premier Mark Rutte (VVD) en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) plaatsvond. „Er is voortschrijdend inzicht, maar ook zeker nog veel werk aan de winkel”, zegt Elvin Rigters, die namens KOZP de woordvoering doet.

„Het gesprek verliep prettig, er werd veel geluisterd”, zei Rigters na afloop. Het gesprek in het Catshuis woensdag kwam voort uit grootschalige demonstraties tegen racisme afgelopen juni. Ook vertegenwoordigers van de Black Lives Matter-beweging waren uitgenodigd om over het onderwerp te praten. Premier Mark Rutte sprak van een „meer dan goed” gesprek.

Volgens Rigters hebben de actievoerders erop gewezen dat het aanpakken van structureel racisme volgens hen niet door de samenleving opgelost kan worden, maar door de politiek moet worden aangepakt. „Racisme is een misdrijf en van geen enkel ander misdrijf wordt verwacht dat de samenleving het zelf oplost.”

De actiegroepen spraken met de bewindsmannen over de acties die tot nu toe ondernomen zijn. Zo lieten de organisaties weten met de zwarte gemeenschap te hebben gepraat en te zijn gekomen tot een tienpuntenplan, met daarin oplossingen voor politiegeweld en ongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De bereidwilligheid van het kabinet om zich op beleidsterrein te laten adviseren is groot, zei Rigters. Op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en de arbeidsmarkt wil het kabinet „de volgende grote stap” zetten in de strijd tegen racisme, aldus de premier.

Ook erkende Rutte tijdens het gesprek het bestaan van institutioneel racisme, aldus Rigters. Eerder was de premier tijdens debatten nog bewust bij die term weggebleven. „Er is sprake van voortschrijdend inzicht bij de premier”, aldus KOZP. Toch stelde Rutte na afloop dat het belangrijker het racismevraagstuk aan te pakken, dan door te praten over de discussie over er sprake is van institutioneel racisme.

Met meer ministers rond de tafel

De organisatie sprak met de bewindsmannen af eind september met een grotere groep rond de tafel te gaan. Bij dat vervolggesprek later deze maand zullen meer ministers aanschuiven. De organisaties werden bij eerdere gesprekken over racisme in Nederland niet uitgenodigd. Dat was tegen het zere been van beide actiegroepen.

Op 1 juni kwamen duizenden demonstranten op de Dam in Amsterdam bijeen om tegen racisme te protesteren. De directe aanleiding hiertoe was de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die minutenlang een knie van een witte politieagent op zijn nek gedrukt kreeg. Bij de Black Lives Matter-manifestaties in Nederland werd op breder niveau aandacht gevraagd voor het thema racisme, en werd onder meer gefocust op etnisch profileren in Nederland.