Klassieke muziek vol leven – zullen we dat vasthouden?

Afgelopen maanden heb ik me suf gekeken aan filmpjes waarop (orkest-)musici uit verschillende Nederlandse en buitenlandse orkesten de gedwongen coronastilte letterlijk en figuurlijk in kamermuziek vertaalden. In verrassende opstellingen en op diverse plekken werd maandenlang veel en origineel gemusiceerd.

Ewa Maria Wagner is altviolist bij het Radio Filharmonisch Orkest.

In grote of piepkleine ruimtes speelden violisten wel of niet verkleed, met of zonder mondmaskers vrolijke, intieme, snelle, droevige of grappige muziekstukjes. Zowaar liet een pianist zich tijdens zijn uitvoering niet storen door de kroelende kat op de toetsen en zijn handen. Een jonge trombonist blies droevig een liedje in duet met zijn hond.

Ik zag ook een strijktrio voor een bejaardenhuis dapper doorspelen terwijl de bladmuziek wegwoei door een heftige windvlaag. Ook met enige bewondering keek ik naar moedige orkestleden die in vrijetijdstenue, dansend en met veel lichaamsexpressie bekende symfonische werken in steeds grotere groepen op het podium speelden. De muziek kruipt waar ze niet klinken kan.

Ik blijf me verwonderen hoe subtiel de zieke vinger van corona op de toetsen van de muziekziel drukt en de mentaliteit verandert. Hoe mooi (de ouderwetse?) concerten in grote zalen ook waren, je miste soms wel een bepaalde expressie. De zwarte kleding van orkestmusici heeft op de filmpjes plaatsgemaakt voor sportieve of opvallende kleren. Stoort dat? Niet echt. De muziek draagt haar boodschap over ook als de violist in een rood T-shirt speelt. Anno 2020 word je niet zo gauw afgeleid, immuun voor prikkels blijven we bij de essentie.

Muziek brengt emotie

Tijdens een traditioneel klassiek concert kan je nu en dan bloedjaloers op de dirigent worden, want die mag met zijn of haar lichaam de zeggingskracht benadrukken en meeveren. Dat musici dit ook heel goed kunnen zie je op YouTube. Een heel concert staande spelen is misschien te veel gevraagd maar af en toe een modern stuk meer fysieke gevoelsuitdrukking geven zou zeker een nieuwe draai zijn in de klassieke (orkest)wereld.

Zou corona de speelregels bij grote orkesten op het podium veranderen in het post-coronatijdperk? Meer ruimte op het podium en een persoon per lessenaar verandert ook het beeld. Muziek is geen vormelijk beroep, het is vooral passie. En het virus legt bloot wat nooit mogelijk was. Hoe zou het zijn als de ziel zichtbaar wordt? Kleur het concert in, beweeg met de tijd en geef de klassieke belevenis dynamiek. Opdat het straks niet alleen pijn doet en we allemaal alleen maar denken aan het verlies en de beperking van de coronamaatregelen.

Musici zijn klaar voor deze vernieuwing, dat zie je op YouTube. Die gaan straks het podium op in hun oude formaties en verheugen zich op het mysterie van het samenspel. Maak het kleine groot, dein mee met de tijd want muziek is tijdloos, die verbindt en vervult ondanks alle misrekeningen, tegenspoed en veranderingen. Muziek zorgt voor balans en brengt emoties thuis. Ook nu en hier. De muziek hoeft niet te veranderen alleen wij. Wij musici en wij publiek.

