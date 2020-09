In het martelkamp van ‘Kameraad Duch’ waren brildragers al verdacht

Eén van de grootste misdadigers uit de tijd van het Rode Khmer-regime in Cambodja is overleden: Kaing Guek Eav, beter bekend onder zijn bijnaam ‘Kameraad Duch’. In de nacht van dinsdag op woensdag overleed hij in een ziekenhuis in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. Duch was 77 jaar oud en hij was al jaren ziek, al is niet publiek bekend aan welke ziekte hij leed.

Tijdens het bewind van de Rode Khmer, van 1975 tot 1979, had Duch de leiding over de beruchte Tuol Sleng-gevangenis. Hier werden verraders en ‘contrarevolutionairen’ opgesloten en gemarteld – en de lat voor verraad lag bijzonder laag in die jaren. Een buitenlandse taal spreken of een bril dragen was genoeg om verdacht, want intellectueel, over te komen.

Volgens schattingen werden onder leiding van gevangenisbewaarder Duch meer dan 15.000 Cambodjanen om het leven gebracht. Het martelkamp was een tot gevangenis omgebouwd schoolcomplex. Duch liet met minutieuze precisie registreren wie er binnen kwam en ook leden van zijn eigen staf die fouten maakten, waren hun leven niet zeker. Nu is het complex een museum waar de portretfoto’s van duizenden slachtoffers de muren vullen.

Als gevangeniscommandant behoorde Duch niet tot de ideologische leiders van het Rode Khmer-regime. Dat waren in de eerste plaats Pol Pot en ‘Broeder Nummer Twee’, Nuon Chea. Ze streefden een maoïstische, agrarische heilstaat na waarin ze inwoners van de stad naar het platteland lieten verbannen. Bijna een kwart van de bevolking kwam destijds om het leven: naar schatting 1,7 miljoen Cambodjanen stierven door geweld, maar vooral door honger en uitputting.

‘Kameraad Duch’ was in 2010 de eerste veroordeelde van een speciaal opgetuigd tribunaal om de verantwoordelijken voor de misdaden tijdens het Rode Khmer-regime te berechten. Hij kreeg levenslang vanwege marteling en misdaden tegen de menselijkheid. Pas in 1999 werd hij gearresteerd: in de jaren daarvoor leefde Duch onder een andere naam in een dorpje aan de grens met Thailand. Een fotograaf was hem op het spoor gekomen.

Tijdens zijn rechtszaak betuigde Duch spijt en gaf hij toe dat alle misdaden in de gevangenis onder zijn verantwoordelijkheid hadden plaatsgevonden. Tegelijk was zijn verweer dat hij slechts uitvoerder was van bevelen van hogerop.

Duch getuigde ook in de rechtszaak tegen Nuon Chea. Van hem zou hij opdracht gekregen hebben iedereen in de gevangenis te laten ombrengen, toen duidelijk werd dat Vietnam Cambodja was binnen gevallen om een einde aan het schrikbewind te maken.

Leider Pol Pot is nooit berecht, hij overleed in 1998. Vorig jaar stierf Nuon Chea. Met het overlijden van Duch is nu nog één veroordeelde leider in leven: Khieu Samphan, hij was het staatshoofd van het regime. Enkele andere verdachten van het tribunaal overleden nog vóór de rechters een vonnis konden uitspreken.

Dat tribunaal zelf kreeg van begin af aan veel kritiek, omdat het traag werkte, altijd financiële problemen had en vooral ook omdat het zich alleen richtte op leiders in de hoogste regionen en nooit op de middenkaders. Dat laatste zou onder invloed van zittend premier Hun Sen zijn gebeurd: in zijn jongere jaren diende ook hij Pol Pot, net als veel anderen uit de regeringspartij.