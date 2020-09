In Gemert-Bakel zitten mens en dier nog altijd dicht op elkaar

Eenmaal buiten de bebouwde kom trapt Mari van Berlo het gaspedaal stevig in. De weg is rustig, het landschap verstild. De bosjes, het struikgewas, de rommelige weitjes waarop hij als kind de koeien zag grazen: ze zijn verdwenen. Ingeruild voor maisvelden tot zo ver je kunt kijken. „Mais, mais, mais, allemaal voor het vee.”

De klassieke langgevelboerderijtjes met rogge, haver, rondscharrelende kippen? Dat zijn nu strakbelijnde reuzenstallen met kunstmestsilo’s, die uittorenen boven een enkele boom. Alleen het design van de stal verraadt nog welk dier erin huist. Open stal: koe. Dichte stal: varken, of kip. Open stal met golfplaten dak: nerts.

Gemert-Bakel, de plaats waar de 75-jarige Van Berlo opgroeide, was tot de recente coronabesmettingen de ‘nertsenhoofdstad’ van Nederland. Je had er 19 fokkerijen met in de zomer, als er jonkies zijn, één miljoen dieren. Maar pak de statistieken erbij en je kunt zijn geboortestreek ook prima veeteelthoofdstad van Europa noemen. 1.100.000 kippen, 378.000 varkens, 23.000 koeien, 4.000 geiten. Vind maar ergens per vierkante kilometer zóveel vee.

Alleen: er is in Gemert-Bakel geen dier te bekennen. Al rijd je nog zo hard en doorkruis je het hele buitengebied, je ziet ze niet. Je ruikt ze alleen. „Dit hier”, zegt Van Berlo knikkend naar een varkensstal, „is een vréselijke stinkboer. En dáár, ook zo’n stinkerd. Vooral met westenwind, dan ruik je ’m tot in het dorp.”

Nertsen, weten ze in Gemert-Bakel, rieken nog meer dan varkens. Nertsen zijn vleeseters, daarom kwamen ze hier terecht. Brabantse varkensboeren die halverwege de vorige eeuw de schaalvergroting niet konden bijbenen, zochten een nieuwe bron van inkomsten. De wereldmarkt voor bont was groeiend, de nertsenhandel kwam op, en vlakbij, in Milheeze, verwerkte een voedercentrale slachtafval voor de wijde omgeving: voer voor de nertsen. Bovendien, je kon de nertsen ‘erbij’ doen. Je hebt er amper grond voor nodig. Alleen een hoog hek en camerabewaking om, sinds de jaren negentig, de dierenbevrijders buiten te houden.

Geen bontmantel te vinden

Nertsenhoofdstad? In de winkelstraat is geen bontmantel te vinden en wat zich in ‘het buitengebied’ afspeelt; daar zijn ze bij de bakker en de kapper niet mee bezig. Ja, wel toen eind april op twee locaties de eerste nertsen met ademhalingsproblemen werden gesignaleerd. Er werd corona vastgesteld en om de fokkerijen ging een rood-wit lint. Recreanten op de fiets namen voor de zekerheid een omweg, bang om besmet te raken.

Daarna raakten ook de andere nertsenfokkerijen in de omgeving besmet, alle negentien bedrijven moesten worden geruimd. De nertsenhouders in Gemert-Bakel deden dat eigenhandig, met een clubje, want alleen zij kennen de greep waarmee je elk dier apart vastpakt zonder dat ’ie je bijt.

In heel Nederland zijn inmiddels 44 nertsenfokkerijen besmet – maandag was de laatste in Gemert-Bakel. De overheid trekt 180 miljoen euro uit om alle honderdtwintig nertsenhouders uit te kopen. Omwille van dierenwelzijn moesten ze al per 2024 stoppen, nu is dat vervroegd naar 21 maart 2021. Tot die tijd zullen de houders verplicht extra hygiënemaatregelen treffen om nog meer besmettingen te voorkomen, waaronder registratie van medewerkers en tien dagen wachttijd alvorens op een andere locatie te werken.

Hoe het coronavirus zich verspreidde, bleef een raadsel. Waren de nertsen de bron? De katten cirkelend om de bedrijven op zoek naar vlees? Was het de lucht? Onderzoekers namen monsters rondom de bedrijven, maar nergens vonden ze virusdeeltjes behalve ín de stallen. Meest waarschijnlijke besmettingsbron, concludeerden ze: de mens.

Want ja, tussen al die 1.100.000 kippen, 1.000.000 nertsen, 378.000 varkens, 23.000 koeien en 4.000 geiten, scharrelen in Gemert-Bakel ook nog eens 30.000 mensen. Het roept de vraag op of je zoveel dieren én mensen wel bij elkaar kunt houden. Waarom zou dat in Gemert-Bakel veiliger zijn dan op een markt in Wuhan?

Veel opgehokte dieren in Oost-Brabant







Mari van Berlo stopt zijn auto pal voor de oprit van een boerderij. „Kijk, hier komen 5.000 varkens. De vergunning is bijna rond, maar bewoners van de woonwijk verderop protesteren.” Ze zijn bang voor de stank, niet zozeer voor zoönose – besmetting van dier op mens. „Begrijpelijk”, zegt Van Berlo wijzend naar een man in pak die voor de stal de grond schoonspuit. „Je kunt een boer niet verwijten dat ’ie z’n vee verwaarloost. Die past echt wel op voor infectieziekten. Dat is economische schade.”

Maar je kunt niet alles voorkomen. Als kind al zag Van Berlo de gevolgen van een plaatselijke ziekte-uitbraak. Dan werd er op een boerderij een bordje ‘Hier is varkenspest’ getimmerd en wist je: daar is het mis. Keuringen waren er amper en als Frans de Strik, de dorpsomroeper, met zijn bel een noodslachting aankondigde, pakte de hele gemeenschap de fiets en ging erheen. „Goedkoop vlees! Vragen werden niet gesteld.”

Een uitbraak van de varkenspest, op een boerderij acht kilometer verderop, leidde in 1997 tot een landelijke ruiming van in totaal 1,8 miljoen varkens. Veel boeren in Gemert-Bakel stopten ermee. In 2003 leidde een uitbraak van de vogelgriep in de omgeving tot ruiming van miljoenen kippen. Ook mensen raakten geïnfecteerd. De meesten hadden griepachtige klachten, een dierenarts dertig kilometer verderop overleed. In 2006 werden in de gemeente dieren afgemaakt omdat ze symptomen van mond-en-klauwzeer vertoonden en in 2009 brak op een geitenboerderij even verderop Q-koorts uit. Duizenden Brabanders raakten geïnfecteerd en er vielen zeker negentig doden. Een aantal inwoners van Gemert-Bakel heeft sindsdien nog altijd last van vermoeidheidsverschijnselen.

Q-koorts

Het is de Q-koorts die Mari van Berlo tien jaar geleden deed opveren uit zijn stoel. Van Berlo had een loopbaan als diergeneeskundige aan onder meer de Universiteit Utrecht achter de rug en deed jarenlang onderzoek naar infectieziekten onder paarden. Hij wist hoe gevaarlijk zo’n bacterie als die van de Q-koorts kon zijn, „een potentieel bio-terroristisch instrument”. Mensen die op kilometers afstand langs een besmette boerderij waren gefietst, bleken te zijn geïnfecteerd via de lucht.

Vooral de manier waarop de lokale overheid op de uitbraak reageerde, vond Van Berlo schokkend. „Politici zeiden: bemoeit u zich er maar niet mee, wij regelen het wel.” Typisch Gemert, vindt hij. Was de Q-koorts in Amsterdam of Rotterdam uitgebroken, dan was er echt wel heftig gereageerd. „Maar hier kijken ze liever naar de Heilige Rochus.” [patroonheilige van de besmettelijke ziekte]. In de katholieke gemeente voert het CDA, de boerenpartij, nog altijd de boventoon, „en iedereen luistert ernaar”.

Sinds de Q-koorts mag Van Berlo, zelf lid van de Lokale Realisten, in zijn columns voor het Gemerts Nieuwsblad graag „wat plaagstootjes” aan de lokale politiek uitdelen. Zo hekelt hij de luchtwassers die boeren verplicht gebruiken om de uitstoot van ammoniak tegen te houden, maar die volgens onderzoek van de Universiteit Wageningen onvoldoende werken. „Ik weet dat sommige boeren ze ’s nachts uitzetten om energie te besparen.” En de plattelandsvernieuwing die sinds 2000 moest leiden tot een grotere afstand tussen woonwijken en veehouderij, is uitgelopen op een mislukking. „Terwijl je daarmee ook de verspreiding van infectieziekten had kunnen voorkomen.”

Dat idee, de ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden, zogeheten LOG’s, werd ingevoerd in onder meer Noord-Brabant om intensieve veeteelt die ‘in de weg’ zat vanwege bouw- of natuurplannen, stank, fijnstof of vrachtverkeer, te concentreren in één gebied ver buiten de woonkernen. Honderden miljoenen euro’s werden gestoken in subsidies om bedrijven te verleiden te verhuizen naar een LOG. Gemert-Bakel telt twee van zulke gebieden: je vindt er de grootste stallen, de meeste nertsenhouders. Maar al na een paar jaar concludeerde de rijksoverheid dat het project niet van de grond kwam. Sterker, het aantal nieuwe stallen buiten de LOG’s bleek „harder te groeien” dan daarbinnen.

En dus zitten mens en dier in Gemert-Bakel nog altijd dicht op elkaar. Te dicht?

Er is veel veranderd sinds Frans de Strik voor een noodslachting klingelde met zijn bel. Een varkensstal kom je niet zomaar binnen. Bezoekers moeten douchen als ze erin gaan en eruit. Ze moeten verplichte bedrijfskleding aan, hun laarzen desinfecteren, een dierenarts wacht vaak tot na het weekend voordat ’ie weer een andere stal bezoekt. En had je vroeger nog weleens een uitbraak van vogelgriep omdat een overgevlogen vogel had gepoept in de wei waar de kippen stonden te scharrelen, dat zul je niet snel meer zien. Er is geen kip te zien, het vee komt niet meer buiten.

Foto Merlin Daleman

Vraag milieu-epidemioloog Lidwien Smit van Universiteit Utrecht naar het effect van intensieve veehouderij op de gezondheid van mensen en ze vertelt dat Brabanders niet ongezonder zijn dan anderen. Wel komen er meer longontstekingen voor bij omwonenden rondom geitenhouderijen en hebben mensen met COPD, een chronische longziekte, eerder last van slechte luchtkwaliteit. Maar allergieën, zo blijkt uit analyse van huisartsgegevens en bloedonderzoek, komen bij hen juist weer minder voor. Mogelijk omdat boerenfamilies, of hun nazaten, vanwege intensieve blootstelling iets beter zijn beschermd.

Boerennuchterheid

Eén op de dertien omwonenden met gezondheidsklachten wijt die aan de veehouderij. Dat zijn de mensen die niet blij zijn met al die stallen in de buurt. Maar opvallend, zegt Smit, is dat het overgrote deel van de omwonenden in Brabant, ondanks stank, fijnstof, ziekte-uitbraken, nog altijd positief staat tegenover intensieve veehouderij. Ze kennen mensen die boer zijn, zien het economisch belang, of werken zelf in de agrarische sector. Die mensen maak je, ook met een corona-epidemie onder nertsen, niet snel bang. Of, zoals ze bij de slager in Gemert-Bakel zeggen: „Boerennuchterheid”.

Het is die instelling waar Van Berlo zich zo aan stoort. „We hebben in onze gemeente 37 coronadoden te betreuren, meer dan gemiddeld. Waar komen die vandaan?” De veehouderij mag dan hygiënischer zijn geworden, als het misgaat, gaat het ook écht mis. „Vroeger was een uitbraak te overzien, de wereld was klein, je ging nergens heen. Een uitbraak nu en je weet zeker dat andere bedrijven zullen volgen.”

Foto Merlin Daleman

Van Berlo is niet de enige die zich druk maakt om de veiligheid. Na de eerste besmettingen eind april vroegen Sociaal Gemert-Bakel en Lokale Realisten om een extra raadsvergadering, waarna de hele raad unaniem besloot de minister te vragen nertsenfokkerijen met corona onmiddellijk te ruimen. Maar nu de minister een stap verder gaat en álle nertsenhouderijen per volgend jaar moeten sluiten, vinden beide partijen dat nog niet genoeg. Vraag Jan Hoevenaars, oud-huisarts en fractievoorzitter van Sociaal Gemert-Bakel en hij zegt: waarom niet diréct sluiten? Denk aan de arbeidsmigranten die werken tussen de nertsen en wonen in het dorp. Die gaan naar de supermarkt, het café. Je vergroot de kans dat het mis gaat.

„Kijk, hier komt een hele woonwijk”, knikt Van Berlo naar braakliggend terrein in de bebouwde kom. Doonheide 2 heet het project. 275 woningen aan de noordkant van Gemert. De projectontwikkelaar is Jos van Deurzen, Quote 500-genoteerd en met zo’n twaalf bedrijven de grootste nertsenfokker van het land. „En nu wil ’ie ook nog bouwen in het centrum.” Nee, medelijden met de nertsenhouders heeft Van Berlo niet.

