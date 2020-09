Pas maanden later begon Timo te praten over Colombia

‘De kans dat Timo zich nog verbonden zou voelen met Colombia was klein. Hij ging er weg rond zijn eerste verjaardag. „Na onze dochter Lisa, die in Vietnam geboren werd, stonden we ervoor open een kind met een operabele handicap te adopteren. Maar toen we Timo’s dossier kregen, met 26 weken geboren en al wat operaties achter de rug, konden we geen nee zeggen. Hij was veertien maanden toen hij bij ons kwam. Timo heeft een verstandelijke beperking, een hechtingsstoornis, een verlamde stemband. Tot zijn vierde heeft hij niets gezegd en nu nog praat hij soms moeilijk. ‘Als er wat mis is, kan je de adoptie dan niet ongedaan maken?’ – dat is echt wat mensen soms zeiden. Alsof je je kind nog zou ruilen.

„Er waren weken dat ik twee, drie keer per week naar school geroepen werd. Had Timo weer wat door de klas gegooid. Zijn vader was vaak van huis vanwege zijn werk. Als hij er was ging Timo hem testen, kijken hoe ver hij kon gaan. Na twaalf jaar zijn we gescheiden.

„Timo heeft op verschillende scholen voor bijzonder onderwijs gezeten. Op zijn 18de ging hij werken in een dagbestedingsrestaurant. Zij boden hem de structuur en de veiligheid die hij op school miste. Ik kreeg een engel terug. Hij is nu 23 en woont in een begeleid-wonenhuis.

„Nu hij is uitgevlogen is de afstand tussen ons groter geworden. Daarom wilde ik graag met hem terug naar het land waar hij geboren is. Niet om zijn familie te zoeken, maar om het land te zien. We kunnen lezen en schrijven met elkaar en mijn liefde voor hem is onvoorwaardelijk. Maar het is ook een ingewikkelde moeder-zoon-relatie. Soms vraag ik me af wat ik eigenlijk voor hem beteken.