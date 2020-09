Impresario Riaskoff: ‘Ik heb niet voorzien dat het zo snel, zo slecht kon gaan’

Overal staan verhuisdozen en archiefdozen. Een roze pluchen flamingo kijkt schalks uit boven de rand van een doos, maar verder is er weinig vrolijks in het kantoor van Riaskoff Concert Management aan het Concertgebouwplein. Zelfs de reclamebrief van de Staatsloterij die naast het bureau van impresario Marco Riaskoff op de grond ligt, stemt weemoedig. „Ja, won ik maar”, zegt Riaskoff, die zich ondanks zijn penibele situatie feestelijk heeft gesoigneerd: zijden pochet in het zakje, ridderorde in het knoopsgat. „En liefst de hoofdprijs. Dan was alles in één klap opgelost.”

Alles, dat is in dit geval „enkele tonnen” aan schulden. ‘Bliep’ zegt de mail: weer een rekening met ultimatum, dit keer van de firma die de buitenreclame verzorgde. Recent was het de drukkerij van de programma’s en seizoensbrochures. Riaskoff raakt verhit als hij eraan denkt. „Zíj verliezen een jarenlange klant, maar ík ga kapot. Dat je dan, ondanks een jarenlange relatie, nergens over kunt praten, vind ik niet sjiek.” Maar dat er ook veel pianisten zijn die hij niet heeft kunnen betalen terwijl ze wel in zijn serie hebben opgetreden – dat vindt Riaskoff merkbaar veel erger.

Vorige week werd bekend dat Marco Riaskoff (73) na 33 jaar stopt met zijn serie ‘Meesterpianisten’ in het Concertgebouw. De serie was een instituut binnen de klassieke muziek. Alle goden van de piano-Olympus traden er op, velen al tientallen jaren. Alfred Brendel en Daniel Barenboim, Martha Argerich en Maurizio Pollini – ze speelden in de serie en wisten zich gekoesterd door Riaskoffs zorgen. „Altijd halen en brengen van het vliegveld, hotel van hun keuze, net zo lang werken met pianostemmer Michel Brandjes tot totale tevredenheid was bereikt – soms om vier uur ’s nachts”, vertelt Riaskoff. „Ik ben zelf van huis uit musicus. Ik heb een sterk ontwikkeld gevoel voor kwaliteit en ik leef volkomen mee met de pianisten. Iedereen is anders en vindt andere details belangrijk. Je moet het ideale klimaat creëren. Dat legt de basis voor de allerbeste uitvoering.”

Die aanpak leverde Riaskoff bij velen veel goodwill op, nog versterkt door een handvol lastig vast te pinnen successpecerijen. Dat Riaskoff zes talen spreekt bijvoorbeeld, en dus met zowel Argerich en Barenboim (Spaans) als met Pollini (Italiaans), Pommier (Frans) en Severin von Eckardstein (Duits) in hun moedertaal kan converseren. „En dat je dan ook samen tot laat gaat souperen en echt je mening durft te geven”, vat hij samen. Zo werden sommige pianisten vrienden. „Ze logeerden soms zelfs bij mij, of ik bij hen.”

In totaal passeerden in 33 jaar honderd ‘meesterpianisten’ de revue. Van velen kreeg Riaskoff afgelopen week adhesiebetuigingen die hem „de tranen in de ogen deden springen”. Anderen, nog wachtend op honoraria, zijn minder amused: de serie liep al langer niet goed, er hadden eerder oplossingen moeten worden gezocht.

Steunbrieven zijn er ook. Riaskoff tovert een handgeschreven briefje op bloemetjespostpapier tevoorschijn, van een vaste abonnementshoudster sinds 29 jaar. „Covid heeft een prachtig instituut de dood ingejaagd”, schrijft de mevrouw. „Weet u getroost dat u duizenden mensen zó hebt kunnen laten genieten.” Sopraan Elly Ameling verwoordde het in een mail zo: „Ik kon wel huilen, wat een verlies voor jou en voor je publiek.”

Hoestovaties

Hoe werd juist deze concertserie zo’n instituut? Riaskoff praat over het begin met dezelfde urgentie als over het heden. „Er waren destijds, en dan heb ik het over de jaren zeventig en tachtig, verschillende elkaar beconcurrerende pianoseries”, herinnert hij zich. „‘Grote Pianisten’ had je bijvoorbeeld, en ‘Meesters van het Klavier’. Maar die boden vooral of exclusief artiesten uit de eigen stal van het organiserend impresariaat.” Lang verhaal kort, toen die series waren verdwenen, bracht Riaskoff wat de luisteraar natuurlijk liever wilde: een serie waar je álle meesterpianisten kon beluisteren – ongeacht hun agentschap.

Riaskoff loopt de belendende, eveneens onttakelde kantoorruimte in en veegt met zijn hand het stof van een ingelijste poster. „Mijn eerste seizoen”, wijst hij. „Het liep meteen geweldig, maar het begin was ook tragisch. Pianist Youri Egorov zou openen. Hij had aids, wat toen nog moeilijk bespreekbaar was, en moest afzeggen. Door een medisch wonder heeft hij een maand later alsnog een concert gegeven, met Schuberts Moments musicaux. Hij speelde ze rustiger dan normaal. Onthecht, alsof zijn geest al niet meer op aarde was. Het was onbeschrijflijk. Een half jaar later overleed hij. Zijn moeder, uit Kazan, mocht van de Sovjet-autoriteiten niet naar de uitvaart komen. Ik heb de ambassade gebeld en geschrééuwd. Vergeefs. Dat arme vrouwtje.”

En zo zijn er talloze herinneringen uit 33 jaar, die Riaskoff alle graag ophaalt. Vooral pianisten die vertoon van virtuositeit ontstegen waren hebben indruk gemaakt, zo blijkt. Het laatste recital van Earl Wild, net voor hij negentig werd. Of dat van Shura Cherkassky. En de gewijde concerten van Grigory Sokolov, waarbij het zaallicht altijd tot tempelduister werd gedimd.

Riaskoff: „Sokolov vindt het donker prettig. Maar ook dat verschilt van pianist tot pianist.”

Alleen over hoesten was er eendracht. „Aldo Ciccolini zei: ‘Marco, je hebt het beste publiek van de wereld.’ Maar bij een herfstrecital van Alfred Brendel ben ik toch wel eens het podium op gesprongen: ‘Wilt u alstublieft uw fortissimo hoestovaties naar pianissimo dempen?’ Nou, toen was het plots doodstil.” Riaskoff moet er hard om lachen. „Net als die andere keer, toen Brendel zich zelf tot de zaal richtte. ‘Als ú niet stopt met hoesten, dan stop ík met spelen.’ Volkomen terecht. Stilte is soms net zo belangrijk als muziek.”

Benefiet

Vraag je Riaskoff naar het verleden, dan straalt hij. Maar de toekomst? „Ik weet het echt niet”, zegt hij – dan opeens mat. „Ik slaap slecht, voelde me al een tijd niet goed en vervolgens kreeg ik corona. Ik heb op dit moment mentaal noch fysiek de kracht iets te ondernemen.”

Sommige pianisten – Barenboim en Argerich, bijvoorbeeld – boden zich aan voor een benefietconcert. „Dolgraag”, zegt Riaskoff. „Daar heb ik een beetje mijn hoop op gevestigd. Maar het moet wachten. Nu, voor 350 bezoekers, is het zinloos.”

In maart 2019 speelde Martha Argerich na 27 jaar weer in de serie Meesterpianisten

Hoe het zo ver kon komen, blijft een vraag zonder sluitende antwoorden. Omvorming van het eenmansbedrijf in een bv (dus zonder persoonlijke aansprakelijkheid) werd Riaskoff „zes jaar geleden ontraden”.

„Als mijn crediteuren nu inderdaad mijn faillissement aanvragen, ben ik van niks zeker, ook niet of ik in mijn huurhuis kan blijven.”

Overnamegesprekken met Riaskoffs tweede man Friso Verschoor, al bijna twintig jaar op het kantoor als manager en producer werkzaam, liepen tot nu toe op niets uit. Complicerende factor bij een doorstart vormt de rol van het Amsterdamse Concertgebouw. Omdat Riaskoff een eenmanszaak voerde, is het gebouw niet gebonden die relatie voort te zetten met een nieuwe eigenaar. Het Concertgebouw gaat nu zelf onderzoeken hoe het pianorecitals een plek gaat geven in de eigen programmering, zegt directeur Simon Reinink desgevraagd.

Riaskoff: „Het voornaamste probleem is dat ik niet heb voorzien dat het zo snel, zo dramatisch slecht zou kunnen gaan. In 2007 hadden we nog meer dan tien sponsors, gemiddeld betaalden die 30.000 euro per concert.” Dat werden er snel minder en daarmee verminderde volgens Riaskoff de levensvatbaarheid van de serie. Reserves opgebouwd tijdens succesjaren gingen op aan het scheppen van voornoemde randvoorwaarden, aan minder succesvolle seizoenen en artistieke risico’s. „De kosten die we kwijt zijn aan marketing, aan zaalhuur, kantoor, fees: zonder sponsoren is het bijna niet te doen”, zegt Riaskoff. „Tot voor kort redden we het net. Maar toen dit voorjaar zes recitals uitvielen en we daardoor alle inkomsten misliepen, werd dat net niet. En ik ben de enige niet. Maandag las ik in The New York Times dat Columbia Artists, een van de grootste managementkantoren voor klassieke muziek in de VS, ook de deuren sluit.”

Riaskoff hoopt nog op schuldsanering in plaats van faillissement. „Mijn advocaat is daarmee bezig. Maar ik ben er niet gerust op. Ik heb niks te verkopen.”

Dus wat dan? „Dat is precies de vraag waarvan ik wakker lig.”

Pianorecitals Concertgebouw

Riaskoff Concert Management organiseerde 33 jaar lang de serie ‘Meesterpianisten’ in het Amsterdamse Concertgebouw. Er speelden honderd pianisten. De serie was een groot succes, voor enkele concerten liep het aantal toehoorders op tot 2.200: voor de Grote Zaal van het Concertgebouw een record. Het impresariaat heeft naast de serie 15 pianisten onder management, twee violisten en één dirigent. Als zij ergens in Nederland optreden, ontvangt Riaskoff commissie. Maar ook die concerten zijn alle afgezegd. Het Concertgebouw onderzoekt nu hoe het pianorecitals een plek gaat geven in de eigen programmering.