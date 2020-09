Thekla Reuten: ‘Ik ben dankbaar dat ik ouder mág worden’

De actrices Thekla en Rosa Reuten zijn nichtjes, maar ze zouden zussen kunnen zijn, zo sprekend lijken ze op elkaar. Hun vaders zijn broers. Of wáren broers, want die van Thekla leeft niet meer. „Als ik mijn oom zie”, zegt Thekla, „word ik altijd blij, omdat hij zo op mijn vader lijkt. Ik wil hem knuffelen en aan hem ruiken.”

Geert Reuten was lid van de Eerste Kamer namens de Socialistische Partij en hij was hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Econoom, socioloog, filosoof, internationaal erkend Marx-expert. „Ik ben vernoemd naar Rosa Luxemburg”, zegt Rosa. Die was in 1919 een van de leiders van de mislukte communistische revolutie in Berlijn en werd vermoord. „Op mijn dertiende kreeg ik Het Communistisch Manifest voor mijn verjaardag. Op mijn veertiende Das Kapital.”

„Meteen gelezen natuurlijk”, zegt Thekla.

„Het Communistisch Manifest wel”, zegt Rosa. „Dat is niet zo moeilijk.”

„Ik heb in Gent de voorstelling Marx gezien”, zegt Thekla. „Met Johan Heldenbergh als Karl Marx. Voor een bomvolle zaal, weergaloos. Aan het eind zat ik met tranen in mijn ogen, ook omdat hij over Augustinus begon. Die zei: Hoop heeft twee prachtige dochters, ze heten Woede en Moed. Woede over hoe de dingen zijn en Moed om ze te veranderen. De Marx van Johan Heldenbergh wenste ons veel woede toe.” De vader van Thekla, geboren in 1930, heette Joost en was een Augustijnse priester, tot hij uittrad en met Thekla’s moeder trouwde. Dat was in 1972. Daarna werkte hij onder andere bij de KRO. Hij bleef gelovig, zegt Thekla, maar hij was anti-Vaticaan, pro-vrouw, pro-homo’s. „Heel progressief, een dolle mina.” Voor hem stond God tússen de mensen, niet boven hen. De naam Thekla, zegt ze, betekent ‘door God geroepen’. Zo stond het op haar geboortekaartje. „Thekla was een volgeling van de apostel Paulus en de eerste martelares. Ze werd voor de leeuwen geworpen, maar de leeuwen gingen liggen. Ze moest op de brandstapel, maar het begon te regenen.” Ze lacht. „Het nichtje van Mozart heette ook Thekla. Hij had een incestueuze relatie met haar.”

Twee vaders uit een katholiek gezin met twaalf kinderen uit Zuid-Limburg. Die van Thekla was een van de oudste, die van Rosa de jongste. Ze scheelden zestien jaar. „Een textielfamilie”, zegt Thekla. „Opa had fabrieken in en om Heerlen. De vader van oma zat in de politiek. Hij heeft ook de plaatselijke boerenleenbank opgericht.”

„Oma was de jongste van zeven meisjes”, zegt Rosa. „Haar vader had gehoopt dat ze een jongen zou zijn. Op haar achttiende haalde ze haar motorrijbewijs en reed naar Amsterdam voor haar studie medicijnen.”

„Geen knuffeloma”, zegt Thekla. „Achteraf denk je: hoe deed ze dat? Twáálf kinderen, wooooh.”

Zelf heeft ze twee kinderen, twee jongetjes, vijf en twee. Na de tweede sliep ze heel lang heel slecht. Ze draaide een grote filmrol, Marta Yelenova in de Hollywood-thriller Red Sparrow, en ’s nachts voedde ze haar pasgeboren zoontje vier keer. „Hij leek dan zijn tijd met mij in te halen.” Overdag kon ze hem wel overlaten aan haar verloofde, zoals ze hem noemt, de acteur Gijs Naber. Rosa is ook met een acteur, Guy Clemens, en heeft ook twee kinderen, een meisje van veertien en een jongen van acht.

Dus hoe deed hun oma dat? Rosa kijkt naar Thekla en zegt: „Volgens mij hadden opa en oma veel geld.”

Thekla: „O ja?”

Rosa: „In ieder geval hadden ze personeel. Iemand voor de keuken, én iemand voor de kinderen, én iemand voor de tuin. En ze werkte niet, onze oma. In ieder geval is ze nooit praktiserend arts geworden. Ze heeft wel het Blijf-van-mijn-lijfhuis in Heerlen opgericht. Ze was altijd in de weer voor kwetsbare vrouwen. Ze vond het heel belangrijk dat al haar kinderen en kleinkinderen, de jongens én de meisjes, een zo hoog mogelijke opleiding deden.”

Thekla: „Ik had haar wel beter willen leren kennen, maar ik was pas tien toen ze overleed.” En haar vader is ook nog eens jong overleden, op zijn negenenzestigste, in 1999, na een ziekbed van drie jaar. Hij had kanker.

Trokken hun vaders veel met elkaar op? Thekla: „Nee, daarvoor was het leeftijdsverschil te groot.”

Rosa: „En met mijn vader valt überhaupt niet op te trekken, want hij is een kluizenaar. Gevoel voor humor, dat wel, maar verder werken, werken, werken. Hij heeft bijna geen andere onderwerpen in zijn leven dan politiek en werk. Mijn moeder was net zo, een totale workaholic. Met haar kon je ook vooral goed praten over haar vak.” Ze is kort geleden gestorven. Ze was kunsthistorica en docent, en ze had een galerie in eigentijdse kunst. „Heel eigenzinnig”, zegt Rosa. „Ze kleedde zich graag in mannenpakken.”

Thekla, tegen Rosa: „Toch kan ik altijd goed praten met jouw vader. Als ik vroeger bij jullie in Amsterdam kwam eten, dan had ik het met hem over mijn relaties en liefdesdingen en zo.”

Rosa: „Dat is waar. Maar met jou deed hij dat meer dan met mij, hoor. Jij was op bezoek.”

Thekla: „Hij ging overal serieus op in en op een manier, eh, hoe zeg je dat? Gelijkwaardig.”

Rosa: „Hij voelde zich verantwoordelijk voor je toen jouw vader er niet meer was.”

De moeder van Thekla wordt dit jaar vijfenzeventig. Ze was vijftien jaar jonger dan Thekla’s vader en de kleindochter van een Italiaan die, gedreven door de armoede in het bergdorpje waar hij geboren was, door Europa reisde met gipsen beeldjes en uiteindelijk naar Amsterdam kwam om ijs te verkopen. Dat was voor de Tweede Wereldoorlog. Hij kreeg een baan bij de Italiaanse ijssalon op de Kloveniersburgwal en kwam op het slimme idee, zegt Thekla, om met zijn ijskarretje naar Amsterdam-Noord te gaan, met de pont over het IJ. „Daar raakte hij iedere dag al zijn ijs kwijt.” Later begon hij een eigen ijssalon in Tuindorp Oostzaan, in Amsterdam-Noord. Zijn verloofde, die zes jaar in dat bergdorpje op hem had gewacht, was naar Nederland gekomen om met hem te trouwen. „Omaatje had volgens mij best actrice willen worden”, zegt Thekla. „Ze had in Lucca een film met Shirley Temple gezien en dat was het helemaal voor haar. Ze hield van romantiek, van drama. Ze ging elk jaar een keer naar de opera.”

Maar ze was heel boos toen haar dochter, Thekla’s moeder, Simona, verliefd werd op pastor Joost Reuten van de pas nieuwe Salvatorkerk in Buikslotermeer, ook in Amsterdam-Noord. „Ze verbood mijn moeder om met hem om te gaan. Op een dag had mijn vader haar meegenomen voor een tochtje in de Eend en toen kregen ze een ongeluk. Mijn moeder had een gebroken kaak en moest thuis opbiechten waar ze was geweest. Haar onderkaak werd aan haar bovenkaak vastgezet en ze kon wekenlang niet praten.”

‘Mijn moeder wilde nog een laatste zin zeggen. Ik dacht: o, nee, begin er niet aan, straks kun je hem niet afmaken’ Rosa Reuten

Rosa: „Haar werd dus letterlijk de mond gesnoerd.” Ze kijkt naar de vrouw van de bediening, in restaurant Karaat in Amsterdam-West. „Hebben jullie toevallig havermelk?” „Toevallig wel”, zegt die. Rosa: „Dan graag een havercappuccino.”

Thekla, met de kiezen op elkaar: „Mijn moeder kon alleen maar een beetje mummelen.”

Thekla’s Italiaanse grootouders bleven zo trouw aan hun geloof dat ze niet op het huwelijk van hun dochter kwamen. „Maar later kreeg mijn oma juist met mijn vader een heel goeie relatie. Op haar sterfbed heeft ze hem om vergeving gevraagd.”

De moeder van Rosa, Antoinette, de galeriehoudster in mannenpakken, is net als Thekla’s vader aan kanker gestorven. „Op haar achttiende had ze het al in haar arm gehad”, zegt Rosa. „Die moest er toen af. Nu kreeg ze het in haar been en toen ze het in het ziekenhuis wilden weghalen zagen ze uitzaaiingen op haar aderen. Ze wilde niet behandeld worden. Een week later was ze dood. Ik was erbij. Ze kreeg euthanasie en ze wilde nog een laatste zin gaan zeggen. Ik dacht: o, nee, begin er niet aan, straks kun je hem niet afmaken.”

Wat zei ze?

Rosa: „‘Ik ga naar Bernard Newman en Mark Rothko.’ En: ‘Kunst is voor ieder leven een steun.’”

Thekla: „Op haar begrafenis werd verteld wat ze jou en je zus allemaal geleerd had.”

Rosa: „Ze was heel didactisch ingesteld, rationeel. Niet van het knuffelen of verzorgen.” Ze kijkt naar Thekla. „Ik ben weleens jaloers dat jij een moeder hebt die jou helpt met de kinderen. Mijn ouders kwamen bij mij op bezóék.”

Thekla: „Mijn moeder was van de broodtrommels en de kinderpartijtjes. Ze heeft pedagogiek gestudeerd en met moeilijk opvoedbare kinderen gewerkt.”

Rosa: „Als ik vroeger bij jullie kwam logeren in Bussum dacht ik: wat een rust, wat een evenwicht. Jouw moeder had een programma, fietsen op de hei, pannenkoeken eten, naar de Apenheul. En ’s avonds met z’n allen aan tafel. Dat kende ik helemaal niet.” Rosa’s ouders waren gescheiden, zij woonde bij haar vader in Amsterdam.

Thekla: „Als ik bij jullie kwam logeren, werd er niets georganiseerd, iedereen ging door met waar die mee bezig was. Voor mij voelde dát als vrijheid.”

De avond voor het interview appt Thekla: „Kunnen we morgen een kwartiertje later beginnen i.v.m. het ochtendprogramma?” Wat was haar ochtendprogramma? Thekla: „Sporten, met een personal trainer. Ik moet dat op één zetten, anders heb ik duizend excuses om niet te gaan.” Tegen Rosa: „Sporten hebben we niet van onze ouders meegekregen, hè?”

Rosa: „Nee, dat zit totaal niet in onze familie. Ik heb als kind nooit op een sport gezeten. Pas op de toneelschool ontdekte ik: oh, ik heb een lichaam en dat lichaam moet ik inzetten.”

Thekla: „Ik heb wel op turnen en tennis gezeten, maar oké. Mijn vader heb ik één keer zien tennissen, in een pantalon en een overhemd.” Ze bestelt een broodje smashed avocado met dukkah. „Wat is dukkah?”, vraagt Rosa, in de menukaart kijkend.

Thekla: „Kruiden.”

Wat vond Rosa’s marxistische vader ervan dat zijn dochter naar de toneelschool ging? Rosa: „Weet ik niet, ik heb het hem niet gevraagd. In mijn eindexamenjaar twijfelde ik tussen politicologie, rechten of sociologie. Mijn vader hoopte dat ik de politiek in zou gaan. Hij zei: ‘Jij bent rap, jij kan het publiek aanspreken’. En toen, midden in het schooljaar, ben ik naar Parijs verhuisd omdat ik verliefd was op een Fransman. Jaren later zei mijn vader dat hij had gehuild toen ik met een busje vol spullen vertrok. Ik dacht: waarom heb je me dat toen niet gezegd?”

Hij liet haar dus wel gaan?

Rosa: „Ja”.

Thekla: „Typisch onze vaders. Toen ik 16 was, had ik een relatie met een man van 32. Kan ik niemand aanraden. Mijn vader moet van binnen ook gehuild hebben, maar hij zei niets. Mijn ouders lieten me na mijn eindexamen op vakantie gaan naar Gibraltar met die man.”

Hoe oud was de Fransman van Rosa?

„Zeven jaar ouder dan ik.”

Thekla: „Jij ging helemaal op in dat Parijse leven. Je zag er chic uit, elegant, mooi. Nog steeds trouwens.”

Rosa: „Het had ook een Engelsman kunnen zijn en dan had ik in Londen gezeten.”

Thekla: „En had je in een Burberry-ruit gelopen.”

In Parijs deed Rosa staatsexamen en ze kocht een hond, Kendja, want die mocht ze thuis nooit. Na vier jaar was de relatie met de Fransman voorbij en ging ze in structuurtherapie. Structuurtherapie? Rosa: „Ik was rechten gaan studeren en dat lukte niet, ik kon me niet concentreren. De decaan stuurde me naar de universiteitspsycholoog en die stuurde me door naar het Riagg. Daar stelden ze vast dat ik in mijn jeugd weinig structuur had meegekregen. Als ik een goed leven wil leiden, dacht ik, moet ik veranderen.”

Ze stopte met haar studie en ging naar de toneelschool in Maastricht. Ze is nu docent aan de Amsterdamse toneel- en kleinkunstacademie en ze speelt in televisieseries – Draadstaal, vijf seizoenen Jeuk, Toren C en Judas, naar het boek van Astrid Holleeder. In Het geheime dagboek van Hendrik Groen was ze directrice Stelwagen.

Thekla twijfelde in haar examenjaar tussen Frans, psychologie en taalwetenschappen, maar koos voor de toneelschool, in Amsterdam. Ze werd er op haar zeventiende aangenomen.

Rosa, die nu in de selectiecommissie voor de toneelschool zit: „Er hing een bepaalde naïviteit over haar. Ze was ontwapenend. Staand op een kistje zong ze Jacques Brel, maar ook Eendje, ga je mee van Jaap Fischer.” Tegen Thekla: „Je was heel sereen.”

Thekla: „Ik wás ook heel naïef. En een soort canvas.” Ze bedoelt: een onbeschreven blad.

Ze brak door met de film De Tweeling, in 2002. Ze speelde in Nederlandse producties als Overspel en Het diner. In het buitenland speelde ze, naast George Clooney, in The American, van fotograaf en filmmaker Anton Corbijn, in de Amerikaanse serie Lost en Stan Lee’s Lucky Man. Voor ze kinderen kreeg was ze soms maanden achter elkaar van huis. Na haar eerste moest ze voor opnamen naar Londen. Ze nam de baby mee.

Thekla: „Ik heb het heel lang normaal gevonden dat je als acteur alles altijd zelf moet doen. Elke job is met een nieuw team, je regelt je huisvesting, en daar zit je dan, alleen.”

Rosa: „Altijd weer auditie doen, wachten of je de rol krijgt, afgewezen worden, opnieuw beginnen.”

Thekla: „Sinds ik kinderen heb, denk ik: zo normaal is dat leven niet. Ik denk weleens” – ze lacht naar Rosa – „dat ik ook in structuurtherapie moet. In mijn werk ben ik zeer gedisciplineerd, maar daarbuiten vind ik het moeilijk.”

Rosa: „Daar hebben alle acteurs last van.”

Thekla: „Mijn Italiaanse oma was zeer gestructureerd. Zij zei: in het leven is de man het hoofd en de vrouw het nekje.”

Rosa: „Huh?”

Thekla: „De vrouw bepaalt welke kant hij uitkijkt.”

Een van Thekla’s grote voorbeelden is Meryl Streep. Toen zij kinderen kreeg, zegt Thekla, trok ze zich terug op haar ranch en toen ze ouder werd dacht ze: nu word ik nooit meer gecast. „Maar natuurlijk werd ze wél gevraagd.”

Zijn Rosa en Thekla bang om niet meer gevraagd te worden als ze ouder zijn?

Thekla: „Nee.”

Rosa: „Écht oud worden is juist weer goed.”

Thekla: „Ja, oud en rimpelig.”

Amerikaanse producenten, zegt Rosa, zoeken nu in Europa naar actrices boven de 50, omdat die er nog als mens uitzien. Niet gelift, geen botox. „Mijn agent zei: alsjeblieft, Rosa, doe het niet.”

Was ze erover aan het nadenken?

Rosa: „Ja, heel vaak.”

Thekla: „Maar je durft het niet, omdat ik dan boos word. Het mag niet van mij.”

‘Cosmetische chirurgie wordt bekende actrices vaak gratis aangeboden’ Thekla Reuten

Er gaat iets heel erg mis in de maatschappij, vindt ze, want waarom mogen mannen wel ouder worden en vrouwen niet? De generatie onder hen, de meiden van 25, beginnen ook al zó jong met botox en lipfillers en wimper-extensions. Thekla zegt dat ze walgt van die drang naar eenvormigheid.

Rosa: „Het is raar om naar gezichten te kijken die geen uitdrukking meer hebben, vervreemdend. Maar als zoveel mensen het doen, ga je je toch afvragen of je er niet aan mee moet doen. Dat wil ik helemaal niet, maar het doet wel wat in je hoofd. Het is ineens een keuze om het niet te doen.”

Thekla: „Het wordt bekende actrices vaak gratis aangeboden. Mij is het ook weleens aangeboden, maar intussen weet iedereen wel dat ik er niet van ben.”

Ze zegt dat ze zich verheugt op het ouder worden. „Ik ben dankbaar dat ik ouder mág worden, echt hoor.”

Ze is geïnspireerd door Jeanne Moreau, Charlotte Rampling. „Prachtige vrouwen.”

Ja, er zijn minder rollen, maar langzaam verandert dat, zeggen ze. Er zijn nu een paar goede films met vrouwen van 65 in de hoofdrol. „En anders moeten we die verhalen zelf maar gaan maken.”

Ze hebben nooit samen een film gedaan. Ze zouden graag een keer zussen spelen. Thekla: „’t Hooge Nest is een goeie optie.” Het boek van Roxane van Iperen. Carice van Houten en Halina Reijn gaan het verfilmen. „We zijn ervoor in de aanbieding.”

