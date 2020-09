Hoe ver reikt de arm van Paul Kagame?

Zijn arm is lang en zijn woorden liegen er niet om. Rwanda’s president Paul Kagame heeft er nooit een geheim van gemaakt zijn tegenstanders overal te kunnen raken. Na de moord op de dissident Patrick Karegeya in 2014 in Zuid-Afrika, zei Kagame: „Iedereen die nog leeft en tegen Rwanda aan het samenzweren is… zal de prijs betalen... Wie het ook is, het is een kwestie van tijd.”

Kennelijk was de tijd gekomen voor Paul Rusesabagina, een van de prominentste opposanten en wereldwijd bekend wegens de film Hotel Rwanda over zijn rol tijdens de genocide. Volgens oppositiebronnen is hij op een vlucht van Dubai naar een land in zuidelijk Afrika, mogelijk tijdens een tussenstop in Ethiopië, uit het vliegtuig gehaald en naar Rwanda overgebracht.

Van het vernietigde Rwanda na de genocide in 1994 groeide het kleine land in de hooglanden van centraal Afrika uit tot een economisch succesverhaal. Rwanda werd ook een politiestaat, waarin politieke moorden geen uitzondering vormen.

Rusesabagina’s vermoedelijke ontvoering past in een bekend scenario. De lijst van slachtoffers van Kagames geheime dienst is lang. Het eerste slachtoffer viel twee jaar na de genocide, toen Kagame minister van Defensie en vicepresident was. Toen werden Kagames voormalige medewerker Théoneste Lizinde en zakenman Augustin Bugirimfura ontvoerd. Hun lichamen werden twee dagen later gevonden in een buitenwijk in de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

Beschoten in de file

Seth Sendashonga, voormalig premier onder Kagame, had toen in Nairobi al een aanslag overleefd en zou in 1998 alsnog overlijden, evenals zijn chauffeur, nadat zijn auto in de file was beschoten. Rwanda weigerde een op de ambassade gestationeerde diplomaat uit te leveren die volgens de Keniaanse justitie betrokken was bij de moord.

De opvallendste moord was in Zuid-Afrika in 2014. Slachtoffer was de flamboyante Patrick Karegeya. Hij was lang een zeer naaste medewerker van Kagame, stond aan het hoofd van de geheime dienst in Rwanda en leidde de invasie van Congo eind vorige eeuw. De camera’s van het hotel waar Karegeya werd gewurgd registreerden zijn moordenaars. Toen ze in verband werden gebracht met medewerkers van Kagame, weigerde Rwanda mee te werken met de Zuid-Afrikaanse politie.

Karegeya werkte samen met de voormalige Rwandese legerleider Kayumba Nyamwasa die eveneens in ballingschap leefde in Zuid-Afrika en op wie in 2010 een mislukte aanslag was gepleegd. Samen richtten ze de gewapende oppositiegroep het Rwandese Nationale Congres op, die vanuit Oost-Congo aanvallen heeft uitgevoerd in Rwanda.

Leden van de Rwandese veiligheidsdienst opereren onder meer in België, Engeland, Zweden en ook vermoedelijk Nederland. Ze bespioneerden in Zweden gevluchte Rwandese journalisten, in het Verenigd Koninkrijk hielden ze leden van het RNC in de gaten. In 2014 waarschuwde de Belgische geheime dienst voormalige premier en dissident Faustin Twagiramungu dat diens leven werd bedreigd door Rwandese spionnen. Hij kreeg extra politiebeveiliging.

Ook Nederland herbergt opposanten van Kagame. Een van hen was Victoire Ingabire. Zij keerde terug naar Rwanda en werd daar in 2013 veroordeeld tot vijftien jaar cel, mede op basis van bewijsmateriaal geleverd door de Nederlandse justitie. In 2018 kwam ze vervroegd vrij.

Het is opvallend hoe Kagame steeds weer ontsnapt aan diplomatieke reprimandes voor het optreden van zijn geheime dienst in het buitenland. Alleen Zuid-Afrika reageerde woedend na de moord op Karegeya, waarna de diplomatieke relaties verzuurden. Maar in het Westen krijgt Rwanda vanwege zijn traumatische geschiedenis doorgaans een andere behandeling dan andere landen; om die reden is het wel ‘het Israël van Afrika’ genoemd. Steeds weer hamert Kagame erop dat het Westen mede verantwoordelijkheid draagt voor de genocide, omdat het niet ingreep. Of het nu gaat over moord op dissidenten in het buitenland of de twee Rwandese invasies eind jaren negentig in Congo, Kagame wijst elke kritiek af.

Alleen buurland Oeganda is Kagames intriges inmiddels beu. Dat is opvallend, want hij dankt zijn positie in belangrijke mate aan president Yoweri Museveni, met wie hij samen vocht in de bevrijdingsoorlog van 1983 tot 1986 in Oeganda, waarna in 1990 de invasie van Rwanda door Kagames troepen begon. Kagame en Museveni leven nu op voet van oorlog. Volgens Museveni zijn overheidsinstellingen van Oeganda, zoals de politie, geïnfiltreerd door Kagames geheim agenten, die dissidente Rwandezen ontvoeren.

Stabiele politiestaat

Rwanda heeft Afrika niets te leren als het om democratie gaat. Toch wint Kagame steeds ruimschoots de verkiezingen, en toch wordt op het continent doorgaans lovend over hem gesproken. Zeker, Kagame zette een politiestaat op, maar hij bracht ook grote economische vooruitgang en stabiliteit. Bij de coronacrisis dwong Rwanda meteen met harde hand een lockdown af en beperkte zo het aantal besmettingen.

Kagame heeft voor de een het aanzien van de redder van Rwanda en voor de ander dat van de meedogenloze heerser die zonder terug te deinzen tegenstanders elimineert. De arrestatie van Paul Rusesabagina confronteert donorlanden als Nederland opnieuw met dit dilemma.

Luister ook naar deze podcast waarin Koert Lindijer vertelt over zijn verslaglegging van de Rwandese genocide