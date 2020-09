Het woord museumwinkel krijgt hier een nieuwe betekenis

Hoe dapper sommige musea dit voorjaar ook probeerden iets van de lockdown te maken, een virtueel museumbezoek is een pover surrogaat voor de echte ervaring. Foto’s of filmpjes van kunst bekijken op een beeldscherm, dat kon altijd al. En in een 3D-opname kun je weliswaar zien hoe kunstwerken ten opzichte van elkaar zijn neergezet en opgehangen, maar je kunt er niet naartoe om de olieverf van dichtbij te bekijken of een sculptuur schuin van achteren. Er gaat niets boven het echte werk, en als er geen tentoonstellingen zijn is dat echte werk voor de meeste kunstliefhebbers helaas onzichtbaar.

De gekleurde tekeningen van Erik Mattijssen (1957) zijn bij uitstek kunstwerken om in het echt te bekijken. Hun formaten zijn vaak fiks en veel werken zijn samengesteld uit meerdere losse bladen. Daarbij laat Mattijssen regelmatig uitgeknipte vormen aan draadjes of spijkers vlak vóór de rest van de tekening zweven, of zelfs vrij in de ruimte als een mobile. Hij geeft de tekeningen kleur met plakkaatverf en pastelkrijt, dat hij niet vermengt en zelden uitwrijft. De diepe, heldere kleuren kloppen met de dingen die hij afbeeldt: de composities zijn volgestouwd met vintage huishoudelijke voorwerpen van felgekleurd plastic – wasmanden, zeefjes, rekjes – en behang, tapijt, bekleding en verpakkingsmateriaal met kleurrijke decoratieve patronen. Kleuren zijn zo gecombineerd dat ze elkaar helpen te stralen. Soms lijken ze wel fluorescerend. Ze wenken je ogen: kom dichterbij, kom je in ons verliezen.

Foto Gijsbert van der Wal ‘Storage & Stools’ (2017) van Ineke Hans en ‘Kolkata Plastics’ (2016) van Erik Mattijssen in Museum Het Valkhof Nijmegen.

Foto Gijsbert van der Wal

Museum Het Valkhof in Nijmegen laat van Mattijssen nu 43 werken uit de afgelopen 22 jaar zien. Zijn spullentekeningen zijn er gecombineerd met échte spullen: Mattijssens mede-exposant is de Arnhemse meubelontwerper Ineke Hans (1966). Ook haar werk ziet er uitnodigend uit. Het liefst zou je op haar stoelen, banken en krukjes gaan zitten om dan die grote, volle tekeningen van Mattijssen eens rustig te bekijken. Maar het frustrerende van gebruiksvoorwerpen in een museumzaal is dat je ze niet gebruiken mag.

Beeldrijm

Kijken mag wel, naar de afzonderlijke werken en naar hoe ze samengaan. Voor Mattijssens tekening van een ondersteboven aan houten balken opgehangen ezel ligt een tafeltje van Hans ook met de poten omhoog. In het verlengde van een houten ligstoel hangt een pop in een tekening net zo languit op een veel rechtere stoel. Zo zijn er leuke beeldrijmen te genieten.

Foto Gijsbert van der Wal Stoel ‘Smallroom’ (2012) van Ineke Hans en tekening ‘El Paraiso’ (2014) van Erik Mattijssen, Museum Het Valkhof Nijmegen augustus 2020.

Foto Gijsbert van der Wal

Op andere momenten wordt de combinatie van kleurrijke kunst en vrolijk design te veel en doen de ensembles aan een kinderziekenhuis of aan de IKEA denken. Het helpt niet als er dan op een voetenbankje bij een luie stoel en een schemerlamp ook nog een kom staat met een vork erin – al zijn ze allemaal door Hans ontworpen. Anders dan bij de IKEA mag je niet even voelen hoe die vork in de hand ligt, en net als bij de IKEA wordt het ingelijste ding aan de muur een decorstuk voor boven de bank. Een rekwisiet. De museale setting schept afstand tot de meubels en de meubels scheppen afstand tot de tekeningen.

De associatie met een interieurwinkel is het sterkst in de laatste zaal, waar Mattijssens tekeningen van een Parijse kruidenierswinkel, etalages in Schiedam en een fourniturenzaak in Paramaribo zijn gecombineerd met kommen, bestek, vazen, manden, kleden en speelgoed van Hans. Het woord museumwinkel krijgt hier een nieuwe betekenis. Intussen is het wel een winkel die werkt. Veel van de tentoongestelde tekeningen, meubels en voorwerpen zou je graag mee naar huis nemen. Zodat je daar door opwekkende kunst en aangenaam design omringd bent als de volgende lockdown begint.

Beeldende kunst Erik Mattijssen en Ineke Hans – Geel als citroen, rood als tomaat. T/m 31/1/21 in Museum Het Valkhof, Nijmegen. Inl: museumhetvalkhof.nl ●●●●●