Gezondheidsraad: geen bewijs dat 5G gezondheid kan schaden

Het is zeer onwaarschijnlijk dat 5G-netwerken op dit moment een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Dat concludeert de Gezondheidsraad in een woensdag uitgebracht rapport. Er is geen bewijs gevonden dat straling uit 5G-zendmasten ziektes veroorzaakt, aldus de raad. Het orgaan adviseert blootstelling aan 5G-systemen wel te blijven te monitoren en stelt dat meer wetenschappelijk onderzoek nodig is. De Gezondheidsraad ziet geen reden om de uitrol van 5G te stoppen.

De Gezondheidsraad is op basis van bestaande studies nagegaan of elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de gezondheid kunnen schaden. De onderzoeken hebben geen aanwijzingen opgeleverd dat het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, miskramen en geboorteafwijkingen samenhangen met blootstelling aan 5G. Of dat ook geldt voor de langere termijn is onbekend, omdat de 5G-uitrol pas is begonnen en nog geen onderzoek is gedaan naar langdurige blootstelling.

Frequenties die vergelijkbaar zijn met de lage en middelste 5G-frequentiebanden worden al jaren gebruikt voor andere toepassingen. „Dat heeft niet geleid tot bewezen ongunstige effecten op de gezondheid”, concludeert de Gezondheidsraad, die daarom geen reden ziet om die frequentiebanden niet te gebruiken. Wel is eerder onderzoek gedaan naar toepassingen die frequenties gebruiken die in de buurt liggen van de nieuwe 5G-frequenties, zoals 2G, 3G en 4G, wifi en radar. Ook daaruit kwamen geen gezondheidsrisico’s naar voren.

De Tweede Kamer had de Gezondheidsraad om advies gevraagd wegens zorgen in de samenleving over de mogelijke invloed van 5G op gezondheidsklachten, variërend van slapeloosheid en concentratieproblemen tot vormen van kanker. In september demonstreerden zo’n vijfhonderd mensen tegen het 5G-netwerk, dat op dit moment bij geen van de Nederlandse providers landelijk dekkend is. Ook werden in Nederland meerdere 5G-zendmasten in brand gestoken.