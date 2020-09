Geen Republiek China meer maar Taiwan in het Taiwanese paspoort

Inwoners van Taiwan worden in het buitenland te vaak aangezien voor inwoners van China, vinden de Taiwanese autoriteiten. De oorzaak: bovenaan het Taiwanese paspoort prijken sinds jaar en dag de Engelse woorden ‘Republic of China’, wat de officiële naam is van het Aziatische land. Maar binnenkort niet meer. Om alle onduidelijkheid over de landsnaam weg te nemen, verdwijnt Republiek China vanaf januari en komt er in grote letters ‘Taiwan’ op de paspoorten te staan.

Het nieuwe design van het reisdocument werd woensdag gepresenteerd in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu van Taiwan zei tegen persbureau Reuters dat inwoners van zijn land meer hinder ondervinden bij paspoortcontroles sinds de coronapandemie. In veel landen gelden voor Chinese reizigers strengere inreiscontroles sinds de uitbraak van het coronavirus in Wuhan begin dit jaar. Met het paspoort wil de Taiwanese overheid volgens Wu voorkomen „dat mensen ten onrechte denken dat iemand uit Taiwan uit China komt”.

Afstand van China

De verandering van het paspoort is een nieuwe stap in het proces van Taiwan om meer afstand te nemen van buurland China. Eerder gingen in Taiwan al stemmen op om de naam van grootste vliegmaatschappij van Taiwan te veranderen. Die draagt nu nog de naam China Airlines.

China ziet Taiwan als een afvallige provincie en heeft er grote moeite mee dat het land zichzelf als onafhankelijk beschouwt. De Republiek China, Taiwan dus, ontstond halverwege vorige eeuw. Chinese nationalisten waren naar het eiland gevlucht, nadat zij de burgeroorlog hadden verloren van de communisten. Veel landen erkennen Taiwan niet als onafhankelijke staat, maar onderhouden wel onofficiële relaties met de autoriteiten.