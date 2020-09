Gaat u zich laten vaccineren?

Het coronavirus raakt alle wereldburgers, maar niet iedereen wordt even hard door de crisis getroffen. Om de impact van de pandemie te laten zien, volgen correspondenten en verslaggevers van NRC iemand in hun regio. Hun bijzondere verhalen leest u in de serie Pandemiepost. Iedere aflevering staat een ander thema centraal.

Arsalan Abu Much - Palestijns internist in Ramat Gan, Israël

‘Liever grootmoeders middeltjes dan een prik’

Arsalan Abu Much komt aanlopen in zijn groene werkkleding, na een drukke ochtend op de cardiologieafdeling. „Als er een vaccin tegen Covid-19 komt, zal de medische staf waarschijnlijk als een van de eerste aan de beurt zijn, samen met andere risicogroepen”, verwacht hij. Onlangs kondigde het Israel Institute for Biological Research aan in oktober met klinische testen te willen beginnen. Abu Much zal zich zeker aanmelden als het zover komt. Bovendien is in de Verenigde Arabische Emiraten een Chinese producent al met testen op mensen begonnen. Als onderdeel van een normalisatieakkoord gaan Israël en de VAE samenwerken in de bestrijding van Covid-19, om „islamitische, joodse en christelijke levens in de hele regio te redden”. De Palestijnse president Mahmoud Abbas hoopt intussen dat Palestina als een van de eerste landen het omstreden Russische vaccin krijgt; de Palestijnse gebieden zijn voor coronabestrijding grotendeels afhankelijk van buitenlandse hulp.

Abu Much denkt dat het percentage mensen dat zich tegen Covid-19 zal willen laten vaccineren heel hoog is. „Iedereen kijkt uit naar een vaccin”, zegt hij. „Mensen willen reizen, sporten, of gewoon hun sociale leven weer oppakken.” De antivax-beweging is in Israël niet sterk aanwezig, al heeft Abu Much de indruk dat een groeiend aantal mensen in complottheorieën over de farmaceutische industrie gelooft. „Mensen nemen liever grootmoeders mengseltje van knoflook en granaatappel dan een medicijn waarvan bewezen is dat het werkt.”

In 2018 en 2019 was er in Israël een grote mazelengolf, die vooral in de ultra-orthodoxe joodse gemeenschap moeilijk te bestrijden was omdat kinderen te laat waren ingeënt. Met religieuze overtuiging heeft dat weinig te maken, benadrukken onderzoekers in verscheidene artikelen. Joodse wetten schrijven juist voor dat je je gezondheid moet beschermen, en er zijn bekende rabbijnen die al vaccinatieprogramma’s promootten toen deze nog in de kinderschoenen stonden. De uitbraak was vooral te wijten aan de leefomstandigheden en een gebrek aan goede voorlichting. Ook gelovige moslims zijn geen tegenstanders van vaccinatie, zegt Abu Much. „In het Arabisch is er een gezegde: laat het in Gods hand, maar gebruik eerst je verstand.”

