Duitsland heeft ‘ondubbelzinnig bewijs’ dat Navalny is vergiftigd

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. Daar is „ondubbelzinnig bewijs” voor, heeft een woordvoerder van de Duitse regering woensdagmiddag laten weten in een schriftelijke verklaring.

„Het is schokkend dat Navalny het slachtoffer is geworden van een aanval met een chemisch zenuwgas in Rusland”, stelde hij volgens Reuters na tests die artsen hebben uitgevoerd in een speciaal laboratorium van het Duitse leger.

Navalny ligt in een kunstmatige coma in het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Hij werd daar vorige maand vanuit een ziekenhuis in Omsk in Centraal-Rusland naartoe gebracht, nadat hij onwel werd op een vlucht naar Moskou. Eerder was al duidelijk geworden dat hij waarschijnlijk was vergiftigd met een „acetylcholinesteraseremmer”, een zenuwgif dat in novitsjok kan zitten.

Rusland wil gedetailleerde informatie

Rusland heeft om gedetailleerde informatie gevraagd over de tests die Duitse artsen hebben uitgevoerd op Navalny. Het Russische ministerie van Justitie heeft daar een verzoek toe gedaan bij het Duitse ministerie van Justitie. Vorige maand lieten Russische aanklagers weten geen aanleiding te zien voor een strafrechtelijk onderzoek naar het onwel worden van Navalny.

In maart 2018 werden de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in Groot-Brittannië ook vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Zij hebben dat ternauwernood overleefd. De Britten hielden Rusland destijds verantwoordelijk.

Navalny ligt in Berlijn nog altijd op de intensive care aan de beademing, liet het ziekenhuis woensdag aan het eind van de middag weten. Hij verkeert niet in levensgevaar, maar er wordt wel gevreesd dat hij blijvende schade over zal houden aan de gifaanval.