Duitse super stunt met hóge prijzen

Een Duitse budgetsupermarkt stunt voor de verandering eens met extra hóge prijzen. Niet om de klanten extra diep in de beurs te laten tasten, maar alleen om ze aan het denken te zetten.

Vanaf deze woensdag geeft een filiaal van de Penny in het Berlijnse stadsdeel Spandau van een aantal levensmiddelen naast de gewone verkoopprijs ook de ‘werkelijke prijs’ aan – wat de artikelen zouden kosten als de schade erin verdisconteerd zou worden die de productie toebrengt aan klimaat en milieu.

Bij de kassa betaalt de klant de lage prijs. Maar de supermarkt wil met de dubbele beprijzing de ‘ware kosten van onze consumptie’ zichtbaar maken, aldus Stefan Magel, bestuurslid van de Rewe-groep (moederbedrijf van Penny) in een verklaring.

De manier waarop de prijzen in Duitse supermarkten tot stand komen, stelt Magel, laat te wensen over omdat milieukosten buiten beschouwing worden gelaten. „Als bedrijf in een concurrerende markt zijn we zonder twijfel deel van het probleem.”

Bodemprijzen

Door het bespreekbaar maken van de true costs, zoals hij het noemt, kunnen budgetsupermarkten op den duur wellicht de gewoonte loslaten om levensmiddelen te verkopen tegen bodemprijzen. In Duitsland, met zijn vele discounters – Aldi, Lidl, Penny, Netto – zijn consumenten in de supermarkt over het algemeen goedkoper uit dan in veel andere landen.

De Universiteit van Augsburg heeft voor acht levensmiddelen uit de schappen van Penny berekend wat de ‘werkelijke prijs’ zou zijn als de milieukosten zijn meegerekend: appels, bananen, aardappelen, tomaten, mozzarella, Goudse kaas, melk en gehakt.

Gemiddeld zouden de prijzen van deze artikelen per kilo dan 62 procent hoger moeten zijn dan nu het geval is (bij gehakt zelfs 173 procent). Bij producten uit de ecologische landbouw zou een prijsstijging van 35 procent volstaan. Overigens zijn de gevolgen voor het dierenwelzijn en het ontstaan van resistente ziektekiemen door gebruik van antibiotica bij de berekeningen nog buiten beschouwing gelaten.

Hoe lang het experiment duurt zegt Penny nog niet te weten, en evenmin of het wordt uitgebreid tot de andere ruim 2.000 filialen.